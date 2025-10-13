Cae hombre que mató a guardia de seguridad en una gasolinera en La Lima

El detenido, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, era buscado por una orden de captura emitida por el delito de asesinato, luego de que las investigaciones lo vincularan con el crimen ocurrido la madrugada del 8 de septiembre de 2025, en una gasolinera ubicada en la segunda calle, salida vieja a La Lima.

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre acusado de asesinar a un guardia de seguridad en una estación de servicio fue capturado este fin de semana en el barrio El Centro de San Pedro Sula , tras un operativo de seguimiento y vigilancia.

La víctima fue identificada como Matías Licona, quien fue atacado mientras descansaba en su puesto de trabajo. Según el informe policial, el agresor ingresó al lugar descalzo y vestido de negro, portando un palo de madera con el que golpeó en la cabeza al guardia, provocándole la muerte de forma inmediata.

Después del ataque, el asesino robó las pertenencias del vigilante -entre ellas su billetera, zapatos y mochila- antes de huir del sitio. El arma homicida fue encontrada posteriormente tirada a orillas de la calle por donde escapó.

Tras semanas de búsqueda, los investigadores lograron ubicar y capturar al sospechoso en el centro de la ciudad. Este fue remitido a las autoridades judiciales competentes para que enfrente un proceso penal por asesinato.