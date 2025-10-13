  1. Inicio
Muere hombre herido en ataque armado en gasolinera de San Esteban, Olancho

El hombre había resultado herido de gravedad y fue llevado a una clínica privada. Se conoció que era el objetivo de los sicarios en el ataque armado

  • 13 de octubre de 2025 a las 08:18
Kelvin Jeovany Osorio Oseguera es la víctima del ataque armado en San Esteban, Olancho.

Foto: Cortesía.

San Esteban, Olancho.- Uno de los hombres que resultó gravemente herido durante el ataque armado registrado en una estación gasolinera de San Esteban, Olancho, murió en una clínica privada donde recibía atención médica.

La víctima fue identificada como Kelvin Jeovany Osorio Oseguera, de 33 años, conocido como “El Coyote”, quien sería el principal objetivo del ataque, según versiones preliminares.

Osorio Oseguera, originario de Patuca, Olancho, permanecía ingresado en una clínica privada, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

El violento hecho ocurrió a las 8:04 de la mañana del domingo, cuando una camioneta Toyota 4 Runner se encontraba estacionada en una de las bombas de la gasolinera. En ese momento, apareció un vehículo Honda CR-V negro, desde el cual varios sujetos armados comenzaron a disparar.

Tras la ráfaga de disparos, uno de los ocupantes de la 4 Runner salió por la puerta trasera del vehículo. Segundos después, otro automotor llegó con un segundo atacante, pero los hombres de la camioneta respondieron al fuego, lo que obligó a los sicarios a retroceder y abandonar el lugar.

Osorio Oseguera quedó gravemente herido junto al vehículo, mientras otro hombre -también lesionado- se colocó a su lado para impedir que los atacantes se acercaran nuevamente.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
