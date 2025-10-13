Muere hombre herido en ataque armado en gasolinera de San Esteban, Olancho

San Esteban, Olancho.- Uno de los hombres que resultó gravemente herido durante el ataque armado registrado en una estación gasolinera de San Esteban, Olancho, murió en una clínica privada donde recibía atención médica.

La víctima fue identificada como Kelvin Jeovany Osorio Oseguera, de 33 años, conocido como “El Coyote”, quien sería el principal objetivo del ataque, según versiones preliminares.

Osorio Oseguera, originario de Patuca, Olancho, permanecía ingresado en una clínica privada, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.