Restos de bebidas alcohólicas y botellas hallaron en carro en el que fallecieron Jonathan y José

Tegucigalpa, Honduras.- Las investigaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), tras el fallecimiento de los menores José Manuel Juárez Murillo y Jonathan Alexi Palma Ríos -ambos de 15 años de edad- indican que el accidente se originó por la práctica ilegal de un "pique" automovilístico. Sin embargo, no existe una evidencia videográfica que compruebe que haya sido así; al menos no fue captado por las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, pero si pudo ser grabado por cámaras de los diversos negocios de la zona dónde ocurrió, videos que hasta ahora no son públicos. La versión policial se sustenta en el testimonio recabado de las personas que sobrevivieron al trágico percance vial y a las averiguaciones de los técnicos de la Sección de Investigación de Accidentes Viales (SIAT), dependencia de la DNVT, asignados a investigar el caso. El subcomisario de Policía y jefe de la SIAT, Darwin Hernández, detalló a EL HERALDO, que los "dos hermanos, uno de 16 años y el otro de 15, andaban en los vehículos de su padre: una Toyota Prado y una Toyota Hilux. Se fueron para el sector del anillo periférico y comenzaron a realizar un 'pique'. A la altura de Lomas de Toncontín, en el retorno que va hacia el bulevar Comunidad Económica Europea, el conductor de la Prado pierde el dominio y control de su vehículo, y se despista hacia la derecha".

Al consultarle si ese recorrido realizado por los jovencitos, y el momento del "pique", quedó grabado en video por las cámaras del 911, Hernández contestó: "lamentablemente en todo este sector las cámaras están deshabilitadas, no hay videograbaciones, pero sí hay una investigación exhaustiva", recalcó.

Investigan ingesta de alcohol

Para efectos de investigación, la DNVT decomisó el automotor Toyota Hilux, color blanco, el que presuntamente era conducido por el hermano mayor de Jonathan Palma. Además, tienen plenamente identificado a este adolescente y a sus progenitores. "Se tienen las declaraciones de los ocupantes que sobrevivieron; así que hay una investigación bien realizada por parte de esta Dirección. Tenemos totalmente la certeza de la dinámica del accidente, de cómo ocurrieron los hechos", enfatizó el subcomisario Hernández.

En el accidente sobrevivieron la hermana mayor de Jonathan, una adolescente de 16 años de edad y otra menor, de 14 años de edad, que viajaban junto a los ahora fallecidos. Con el fin de esclarecer que circunstancias pudieron incidir para que se produjera el accidente, la DNTV y Medicina Forense están en el deber de investigar si hubo una eventual ingesta de bebidas alcohólicas por parte de los menores, que haya podido provocar su actuar imprudente. Sobre este particular, Hernández, reveló: "Será Medicina Forense (que lo confirme o descarte), una vez que se realicen las autopsias. Sí en el vehículo habían restos de bebidas alcohólicas, habían botellas; el médico forense también estableció de que había un hálito de alcohol de los cuerpos, pero va ha ser la prueba científica que lo va a determinar al momento de que se les practique la autopsia". Al hermano mayor de Jonathan se le practicó la prueba de alcoholemia en el lugar del accidente, pero ésta resultó negativa, informaron las autoridades de la DNVT.