Cinco hondureños mueren a diario por accidentes viales

Ese número promedia que a diario este tipo de siniestro deja cinco víctimas mortales, consolidándose como la segunda causa de muerte violenta en Honduras, superada solo por los homicidios.

Tegucigalpa, Honduras.- Cifras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) indican que del 1 de enero al 28 de abril, el país ha registrado 5,257 accidentes viales que han dejado como saldo 602 personas muertas.

Según datos oficiales, la mayoría de las personas que mueren rondan entre 18 a 39 años y que los hombres conforman el mayor número de víctimas. Ante esta problemática, las autoridades de la DNVT han mostrado su preocupación.

Aducen que la falta de responsabilidad por parte de los conductores, que abarca la ingesta de bebidas alcohólicas, el abuso de la velocidad, las maniobras de adelantamiento y las distracciones por el uso del teléfono, están dejando las cifras fatales.

Solo el fin de semana pasada, 21 personas perdieron la vida en distintos accidentes en todo el territorio, una cifra que alarma a las autoridades y avizora que, de persistir la problemática, el país podría terminar superando las víctimas de 2025, que cerró con 1,916 fallecimientos.

Darwin Hernández, subcomisario de policía y jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat), indicó que “mitigar esta problemática no es solo trabajo institucional.