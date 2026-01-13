  1. Inicio
Rastra pierde el control en la carretera a Olancho y choca contra negocio

La rastra embistió un pequeño negoció que se encontraba en la zona y un poste de tendido eléctrico. Pese al brutal accidente, no hay heridos

Durante el accidente, el camión embistió un pequeño negocio ubicado a la orilla de la carretera.

Tegucigalpa, Honduras.– Una rastra sufrió un aparatoso accidente este martes 13 de enero mientras circulaba por el kilómetro 18 de la carretera que conduce de la capital hondureña al departamento de Olancho.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del vehículo de carga pesada, por razones desconocidas, perdió el control de la unidad y terminó dando varias vueltas en la zona.

Durante el accidente, el camión embistió un pequeño negocio ubicado a la orilla de la carretera. Afortunadamente, los propietarios no se encontraban en el lugar al momento del impacto.

No obstante, las instalaciones del establecimiento quedaron completamente destruidas, y poco o nada podría ser recuperado del emprendimiento.

El pesado vehículo también derribó un poste del tendido eléctrico, por lo que es probable que el servicio de energía haya sido suspendido en las zonas aledañas.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor; sin embargo, autoridades policiales y equipos de emergencia se desplazaron al lugar para atender la situación.

El accidente no involucró a otros vehículos, siendo la rastra el único afectado tras volcar y quedar estancado a la orilla de la carretera.

