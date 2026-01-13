Rastra pierde el control en la carretera a Olancho y choca contra negocio

Tegucigalpa, Honduras.– Una rastra sufrió un aparatoso accidente este martes 13 de enero mientras circulaba por el kilómetro 18 de la carretera que conduce de la capital hondureña al departamento de Olancho.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del vehículo de carga pesada, por razones desconocidas, perdió el control de la unidad y terminó dando varias vueltas en la zona.

Durante el accidente, el camión embistió un pequeño negocio ubicado a la orilla de la carretera. Afortunadamente, los propietarios no se encontraban en el lugar al momento del impacto.