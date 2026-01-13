Carbonizado muere motociclista en accidente en Jícaro Galán

Valle, Honduras.- El conductor de una motocicleta falleció la mañana de este martes a la altura de Jícaro Galán, en el departamento de Valle, tras un fuerte accidente vial. Según informes preliminares, la víctima impactó contra un camión repartidor en la carretera y murió a causa del violento choque. Tras la colisión, la motocicleta, el camión y el cuerpo del motociclista se incendiaron, sin que las personas presentes pudieran intervenir.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el cuerpo del motociclista envuelto en llamas, así como su vehículo y el camión contra él que colisionó

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado. En el accidente resultó gravemente herida una segunda persona, quien presuntamente viajaba como pasajero en la motocicleta y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial. A principios de 2026, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reportó un total de 49 personas fallecidas a causa de accidentes viales en el país. César Aguilar, vocero de la institución, informó que solo en las últimas 24 horas se registraron 42 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de cinco personas muertas.