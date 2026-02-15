Rapidito se accidenta en Los Pinos; conductor fue detenido por supuesta ebriedad

Tegucigalpa, Honduras.- Una unidad de transporte tipo rapidito se accidentó la mañana de este domingo -15 de febrero- a la altura de la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa.
De acuerdo con reportes preliminares, el conductor de la unidad manejaba en aparente estado de ebriedad, lo que habría provocado el percance.
Inicialmente, el chofer aseguró que otro vehículo le quitó el derecho de vía; sin embargo, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) determinaron que el siniestro también estuvo influenciado por la imprudencia al volante.
La unidad transportaba varios pasajeros al momento del impacto, quienes relataron que el conductor se desplazaba de forma descontrolada minutos antes del accidente.
Hasta ahora se reportan dos personas heridas, que fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. Según los informes, se encuentran fuera de peligro.
Las autoridades confirmaron la detención del conductor, quien será procesado por el delito de conducción temeraria. Las investigaciones sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho continúan abiertas.
La DNVT reiteró el llamado a los conductores a manejar con responsabilidad y a evitar hacerlo bajo los efectos del alcohol para prevenir accidentes de tránsito.
El vehículo quedó con daños materiales considerables en su parte trasera, por lo que agentes de tránsito coordinaron su remoción para restablecer el paso vehicular en la zona.