Rapidito se accidenta en Los Pinos; conductor fue detenido por supuesta ebriedad

Tegucigalpa, Honduras.- Una unidad de transporte tipo rapidito se accidentó la mañana de este domingo -15 de febrero- a la altura de la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa.

De acuerdo con reportes preliminares, el conductor de la unidad manejaba en aparente estado de ebriedad, lo que habría provocado el percance.

Inicialmente, el chofer aseguró que otro vehículo le quitó el derecho de vía; sin embargo, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) determinaron que el siniestro también estuvo influenciado por la imprudencia al volante.