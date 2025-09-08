  1. Inicio
Padre e hijo mueren tras accidente de bus en la CA-5; hay varios heridos

Los cuerpos de Eduardo y José Hernández, padre e hijo, quedaron debajo de la unidad de transporte, luego de que esta se volcara del lado donde ellos habían abordado el bus

  • 08 de septiembre de 2025 a las 15:22
Padre e hijo mueren tras accidente de bus en la CA-5; hay varios heridos

Momento cuando se realizó el rescate de las víctimas heridas de la unidad.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Una tragedia cobró la vida de dos personas tras un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes 8 de septiembre, en la carretera CA-5, que conduce desde Zambrano a Tegucigalpa, la altura del sector conocido como El Reventón.

Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Antonio Hernández, de entre 35 y 38 años de edad, y José Daniel Hernández, de seis años de edad, padre de hijo, respectivamente.

Información preliminar indica que ambos se trasladaban junto a su esposa y a la vez madre del menor, quien se encuentra estable tras el informe de una evaluación médica en la misma zona del accidente.

Las imágenes del brutal choque en Canal Seco que dejó dos muertos

“Es una joven muy fuerte. Aunque sufrió una crisis nerviosa y se encuentra alterada, no presentó ninguna lesión. Se le ofreció trasladarla a un centro hospitalario, pero se negó a retirarse de la escena", indicó Jorge Soto, paramédico asignado en la zona.

De igual forma, se informó que al menos tres personas más resultaron heridas. Una de ellas fue trasladada a un centro asistencial por presentar una herida profunda, mientras que los otros dos pasajeros sufrieron lesiones leves.

Sujeyly Euceda, joven madre que murió carbonizada en accidente de bus rapidito en Cofradía

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre las causas que provocaron este accidente, por lo que las autoridades permanecen en la zona recopilando información.

El cuerpo de las víctimas quedó bajo la unidad de transporte; familiares esperan la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente.

