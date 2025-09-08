Padre e hijo mueren tras accidente de bus en la CA-5; hay varios heridos

Tegucigalpa, Honduras.- Una tragedia cobró la vida de dos personas tras un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes 8 de septiembre, en la carretera CA-5, que conduce desde Zambrano a Tegucigalpa, la altura del sector conocido como El Reventón.

Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Antonio Hernández, de entre 35 y 38 años de edad, y José Daniel Hernández, de seis años de edad, padre de hijo, respectivamente.

Información preliminar indica que ambos se trasladaban junto a su esposa y a la vez madre del menor, quien se encuentra estable tras el informe de una evaluación médica en la misma zona del accidente.