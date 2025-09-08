  1. Inicio
Pensaron que había muerto, pero se fugó: Diego Enamorado, implicado en accidente de Cofradía

Aunque pensaron que estaba entre las víctimas mortales tras la tragedia en Cofradía, la identificación de los fallecidos reveló que Diego Enamorado se habría fugado del lugar después del accidente

  • 08 de septiembre de 2025 a las 14:26
Sigue la búsqueda de Diego Enamorado, el conductor de la unidad accidentada el domingo al caer a una hondonada en la colonia Lempira de San Pedro Sula. Inicialmente, se informó que el joven había muerto en la escena, pero las autoridades descartaron esa versión. El joven permanece prófugo tras lo ocurrido. ¿Qué se sabe sobre esta tragedia? Aquí los detalles:

 Foto: Redes sociales
El accidente se registró a las 11:50 de la mañana cerca de la falla geológica de la colonia Lempira, cuando la unidad de la empresa Ética, con registro 41, perdió el control y cayó en la hondonada mientras transportaba al menos a diez pasajeros.

 Foto: Redes sociales
En el lugar se confirmó la muerte de dos víctimas; una mujer y un hombre, donde se especulaba que uno de ellos era Diego Enamorado, el conductor del busito.

 Foto: Redes sociales
"A nosotros nos llamaron por un incendio vehicular, pero cuando apagamos el fuego hallamos los dos cuerpos”, informó Sayda Arauz, teniente de Bomberos.

 Foto: Redes sociales
La fémina fue identificada como Sujeyly Rocío Euceda, de 23 años, mientras que el hombre respondía al nombre de José Mendoza. La anterior información confirma que Diego no estaba entre las víctimas mortales ni heridas.

 Foto: Redes sociales
En las últimas horas, trascendió que Enamorado se habría dado a la fuga tras lo ocurrido, aunque otros medios mencionan que el joven pudo ser trasladado a otro centro asistencial tras resultar herido. Esta última información no ha sido confirmada por las autoridades.

Foto: Redes sociales
Las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer lo ocurrido y confirmar el paradero del conductor.

 Foto: Redes sociales
En redes sociales circula el último video de Enamorado en la unidad en la que presuntamente se habrían accidentado.

 Foto: Redes sociales
En el siniestro, seis pasajeros resultaron heridos. Cuatro de ellos fueron trasladados en vehículos particulares al hospital Mario Catarino Rivas y dos más en ambulancias del 911.

 Foto: Redes sociales
El director nacional de la Dirección de Vialidad y Transporte, José Adonay Hernández, informó que un equipo especializado investiga las causas del accidente, siendo el exceso de velocidad la principal hipótesis.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre su estado de salud ni su paradero.

Foto: Redes sociales
Mientras tanto, familiares y compañeros del transporte urbano se mantienen a la espera de noticias sobre Diego Enamorado, a quien responsabilizan sobre la muerte de estas víctimas.

 Foto: Redes sociales
