Pensaron que había muerto, pero se fugó: Diego Enamorado, implicado en accidente de Cofradía

Sigue la búsqueda de Diego Enamorado, el conductor de la unidad accidentada el domingo al caer a una hondonada en la colonia Lempira de San Pedro Sula. Inicialmente, se informó que el joven había muerto en la escena, pero las autoridades descartaron esa versión. El joven permanece prófugo tras lo ocurrido. ¿Qué se sabe sobre esta tragedia? Aquí los detalles:
El accidente se registró a las 11:50 de la mañana cerca de la falla geológica de la colonia Lempira, cuando la unidad de la empresa Ética, con registro 41, perdió el control y cayó en la hondonada mientras transportaba al menos a diez pasajeros.
En el lugar se confirmó la muerte de dos víctimas; una mujer y un hombre, donde se especulaba que uno de ellos era Diego Enamorado, el conductor del busito.
"A nosotros nos llamaron por un incendio vehicular, pero cuando apagamos el fuego hallamos los dos cuerpos”, informó Sayda Arauz, teniente de Bomberos.
La fémina fue identificada como Sujeyly Rocío Euceda, de 23 años, mientras que el hombre respondía al nombre de José Mendoza. La anterior información confirma que Diego no estaba entre las víctimas mortales ni heridas.
En las últimas horas, trascendió que Enamorado se habría dado a la fuga tras lo ocurrido, aunque otros medios mencionan que el joven pudo ser trasladado a otro centro asistencial tras resultar herido. Esta última información no ha sido confirmada por las autoridades.
Las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer lo ocurrido y confirmar el paradero del conductor.
En redes sociales circula el último video de Enamorado en la unidad en la que presuntamente se habrían accidentado.
En el siniestro, seis pasajeros resultaron heridos. Cuatro de ellos fueron trasladados en vehículos particulares al hospital Mario Catarino Rivas y dos más en ambulancias del 911.
El director nacional de la Dirección de Vialidad y Transporte, José Adonay Hernández, informó que un equipo especializado investiga las causas del accidente, siendo el exceso de velocidad la principal hipótesis.
Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre su estado de salud ni su paradero.
Mientras tanto, familiares y compañeros del transporte urbano se mantienen a la espera de noticias sobre Diego Enamorado, a quien responsabilizan sobre la muerte de estas víctimas.