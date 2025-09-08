Pensaron que había muerto, pero se fugó: Diego Enamorado, implicado en accidente de Cofradía

Sigue la búsqueda de Diego Enamorado, el conductor de la unidad accidentada el domingo al caer a una hondonada en la colonia Lempira de San Pedro Sula. Inicialmente, se informó que el joven había muerto en la escena, pero las autoridades descartaron esa versión. El joven permanece prófugo tras lo ocurrido. ¿Qué se sabe sobre esta tragedia? Aquí los detalles: