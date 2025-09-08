Sujeyly Euceda, joven madre que murió carbonizada en accidente de bus rapidito en Cofradía

Una tragedia enlutó dos familias en San Pedro Sula tras el accidente de un bus “rapidito” en la colonia Lempira. Sujeyly Rocío Euceda, una joven madre de tres hijos que perdió la vida de manera desgarradora al quedar atrapada dentro de la unidad en llamas.
El siniestro ocurrió alrededor de las 11:50 de la mañana del lunes, cuando la unidad de la ruta Cofradía–San Pedro Sula se precipitó a una hondonada en la zona montosa del sector de Chamelecón.
Tras el impacto, el bus se incendió rápidamente. Algunos pasajeros lograron escapar, pero dos no pudieron salir y murieron carbonizados: entre ellos, Sujeyly.
Según relataron sus familiares, la joven madre viajaba con uno de sus hijos, un menor que sería intervenido quirúrgicamente por una hernia en un hospital sampedrano.
El niño sobrevivió y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación.
El cuerpo de Sujeyly quedó reducido casi por completo por las llamas. La otra víctima mortal es un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.
El dolor por la pérdida de la joven madre se reflejó en mensajes de familiares y amistades en redes sociales. Su suegra escribió: “Gracias por regalarme mis tres nietos hermosos que amo con mi vida. Ellos quedarán en las mejores manos. Descanse en paz, nuera, siempre la voy a querer”.
Una amiga lamentó: “No lo puedo creer, tan feliz que estaba con la llegada de su princesita. Con toda una vida por delante, hoy se apagó su brillo. Descansa en paz, nena”.
Vecinos del sector también expresaron su indignación por la imprudencia de algunos conductores del transporte público: “Esos conductores manejan como locos, como si no llevaran vidas. ¿Dónde está la Policía de Tránsito?”, cuestionó una pobladora.
De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección de Vialidad y Transporte, la principal hipótesis sobre la causa del accidente es el exceso de velocidad.
El siniestro dejó además seis personas heridas, quienes fueron trasladadas al hospital Mario Catarino Rivas.
La tragedia de Sujeyly Rocío Euceda enluta a su familia y a toda la comunidad.