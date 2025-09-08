  1. Inicio
Las imágenes del brutal choque en Canal Seco que dejó dos muertos

Imágenes difundidas muestran la magnitud del impacto entre los vehículos involucrados, que quedaron totalmente destruidos tras el choque.

  • 08 de septiembre de 2025 a las 11:54
Las imágenes del brutal choque en Canal Seco que dejó dos muertos
1 de 10

Completamente destrozados quedaron los dos vehículos doble cabina que impactaron de frente en el Canal Seco la tarde del domingo, dejando dos víctimas mortales, entre ellos un piloto aviador, y varios heridos. Aquí las imágenes del fuerte impacto.

Foto cortesía: redes sociales.
Las imágenes del brutal choque en Canal Seco que dejó dos muertos
2 de 10

La carretera, que comunica la zona central con el sur de Honduras y los departamentos fronterizos con El Salvador, se encontraba mojada al momento del percance.
Las imágenes del brutal choque en Canal Seco que dejó dos muertos
3 de 10

Los automotores colisionaron de manera frontal, presuntamente a causa de la alta velocidad que llevaba y la condición mojada del pavimento.
Las imágenes del brutal choque en Canal Seco que dejó dos muertos
4 de 10

El percance dejó dos personas fallecidas, quienes viajaban en el automotor que quedó completamente destruído.

Las imágenes del brutal choque en Canal Seco que dejó dos muertos
5 de 10

Otros conductores que transitaban por la zona auxiliaron a los lesionados, varios fueron trasladados a centros asistenciales.

Las imágenes del brutal choque en Canal Seco que dejó dos muertos
6 de 10

Mientras que los dos hombres que murieron quedaron atrapados entre el amasijo de hierros.

Las imágenes del brutal choque en Canal Seco que dejó dos muertos
7 de 10

Algunos de los sobrevivientes del fatal accidente sufrieron colapso nervioso tras el percance.
Las imágenes del brutal choque en Canal Seco que dejó dos muertos
8 de 10

Las víctimas mortales fueron identificadas como Wilson Hernández, de profesión piloto, y Ludin Miranda, además en el carro viajaban los padre de Wilson.
Las imágenes del brutal choque en Canal Seco que dejó dos muertos
9 de 10

Preliminarmente, se conoce que la familia viajaba de Palmerola hacia Choluteca, pues venían de recoger del aeropuerto a los padres de Wilson quienes acababan de llegar al país.

Las imágenes del brutal choque en Canal Seco que dejó dos muertos
10 de 10

Las imágenes captadas por otros conductores muestran cómo quedaron los vehículos tras el fuerte encontronazo.

