Las imágenes del brutal choque en Canal Seco que dejó dos muertos

Completamente destrozados quedaron los dos vehículos doble cabina que impactaron de frente en el Canal Seco la tarde del domingo, dejando dos víctimas mortales, entre ellos un piloto aviador, y varios heridos. Aquí las imágenes del fuerte impacto.
La carretera, que comunica la zona central con el sur de Honduras y los departamentos fronterizos con El Salvador, se encontraba mojada al momento del percance.
Los automotores colisionaron de manera frontal, presuntamente a causa de la alta velocidad que llevaba y la condición mojada del pavimento.
El percance dejó dos personas fallecidas, quienes viajaban en el automotor que quedó completamente destruído.
Otros conductores que transitaban por la zona auxiliaron a los lesionados, varios fueron trasladados a centros asistenciales.
Mientras que los dos hombres que murieron quedaron atrapados entre el amasijo de hierros.
Algunos de los sobrevivientes del fatal accidente sufrieron colapso nervioso tras el percance.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Wilson Hernández, de profesión piloto, y Ludin Miranda, además en el carro viajaban los padre de Wilson.
Preliminarmente, se conoce que la familia viajaba de Palmerola hacia Choluteca, pues venían de recoger del aeropuerto a los padres de Wilson quienes acababan de llegar al país.
Las imágenes captadas por otros conductores muestran cómo quedaron los vehículos tras el fuerte encontronazo.