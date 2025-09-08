Wilson Ricardo Hernández, el piloto hondureño que murió en fatal accidente en el Canal Seco

El piloto hondureño que falleció en un accidente en el Canal Seco era el padre de una pequeña de un año y un gran soñador. Conozca más de él y el accidente en la siguiente galería.
Wilson Hernández era un joven de 28 años de edad que estaba casado, con la persona que él llamaba el amor de toda su vida, Diana Suazo.
Con ella, en 2024, se convirtieron en padres de una hermosa niña llamada Alana.
El hondureño era un piloto originario de Choluteca, donde era muy querido.
Wilson falleció cuando iba de regreso a su natal Choluteca junto a sus padres, quienes venía de traer del aeropuerto, pues venían de visita al país.
Hernández se conducía junto a Ludin Miranda, quien lo acompañó a traer a sus papás al Aeropuerto de Palmerola.
Cuando iban de regreso para Choluteca, decidieron acortar camino por el Canal Seco y fue ahí donde encontraron la muerte.
Impactaron de frente contra un pick-up y Hernández y Miranda quedaron atrapados en el amasijo de hierro, mientras que sus padres resultaron con heridas.
Los padres de Wilson fueron trasladados a un centro asistencial en Comayagua, pero fueron dados de alta el mismo día.
Los cuerpos de Ludin y Wilson fueron rescatados de los amasijos de hierro con ayuda de los bomberos. Sus cuerpos están siendo velados en la colonia Venecia de Choluteca.