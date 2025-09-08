  1. Inicio
Wilson Ricardo Hernández, el piloto hondureño que murió en fatal accidente en el Canal Seco

Soñador, buen padre e hijo, así era Wilson Ricardo Hernández, el piloto hondureño que falleció el domingo en un fatal accidente en el Canal Seco. Aquí los detalles

  • 08 de septiembre de 2025 a las 11:04
1 de 10

El piloto hondureño que falleció en un accidente en el Canal Seco era el padre de una pequeña de un año y un gran soñador. Conozca más de él y el accidente en la siguiente galería.

 Fotos: Cortesía Facebook
2 de 10

Wilson Hernández era un joven de 28 años de edad que estaba casado, con la persona que él llamaba el amor de toda su vida, Diana Suazo.

 Foto: Cortesía Facebook
3 de 10

Con ella, en 2024, se convirtieron en padres de una hermosa niña llamada Alana.

 Foto: Cortesía Facebook
4 de 10

El hondureño era un piloto originario de Choluteca, donde era muy querido.

 Foto: Cortesía Facebook
5 de 10

Wilson falleció cuando iba de regreso a su natal Choluteca junto a sus padres, quienes venía de traer del aeropuerto, pues venían de visita al país.

 Foto: Cortesía Facebook
6 de 10

Hernández se conducía junto a Ludin Miranda, quien lo acompañó a traer a sus papás al Aeropuerto de Palmerola.

 Foto: Cortesía Facebook
7 de 10

Cuando iban de regreso para Choluteca, decidieron acortar camino por el Canal Seco y fue ahí donde encontraron la muerte.

 Foto: Cortesía Facebook
8 de 10

Impactaron de frente contra un pick-up y Hernández y Miranda quedaron atrapados en el amasijo de hierro, mientras que sus padres resultaron con heridas.

 Foto: Cortesía Facebook
9 de 10

Los padres de Wilson fueron trasladados a un centro asistencial en Comayagua, pero fueron dados de alta el mismo día.

 Foto: Cortesía Facebook
10 de 10

Los cuerpos de Ludin y Wilson fueron rescatados de los amasijos de hierro con ayuda de los bomberos. Sus cuerpos están siendo velados en la colonia Venecia de Choluteca.

 Foto: Cortesía Facebook
