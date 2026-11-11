Ocho hombres son capturados por presuntos vínculos con estructuras criminales en Choloma

Choloma, Honduras.- Ocho hombres fueron capturados durante una serie de operativos ejecutados este miércoles 11 de noviembre en el sector de El Kilómetro, en Choloma, Cortés, señalados preliminarmente como presuntos colaboradores de dos grupos denominados como terroristas.

Las detenciones se realizaron en el marco del Plan Escudo, una estrategia de seguridad implementada por las autoridades para combatir las estructuras criminales en diferentes sectores del país.

De acuerdo con la información preliminar, siete sospechosos serían colaboradores de la Pandilla 18 y uno pertenecería a la Mara Salvatrucha (MS-13).

Sin embargo, los capturados rechazaron tener vínculos con la estructura criminal y alegaron no estar relacionados con las actividades delictivas.