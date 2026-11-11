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Ocho hombres son capturados por presuntos vínculos con estructuras criminales en Choloma

Los sospechosos fueron trasladados a las instalaciones de las Fuerzas Especiales, mientras las autoridades investigan su posible vínculo con la estructura criminal

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 09:19
Ocho hombres son capturados por presuntos vínculos con estructuras criminales en Choloma

De acuerdo con la información preliminar, siete sospechosos serían colaboradores de la Pandilla 18 y uno pertenecería a la Mara Salvatrucha (MS-13).

 Foto: Cortesía redes

Choloma, Honduras.- Ocho hombres fueron capturados durante una serie de operativos ejecutados este miércoles 11 de noviembre en el sector de El Kilómetro, en Choloma, Cortés, señalados preliminarmente como presuntos colaboradores de dos grupos denominados como terroristas.

Las detenciones se realizaron en el marco del Plan Escudo, una estrategia de seguridad implementada por las autoridades para combatir las estructuras criminales en diferentes sectores del país.

De acuerdo con la información preliminar, siete sospechosos serían colaboradores de la Pandilla 18 y uno pertenecería a la Mara Salvatrucha (MS-13).

Sin embargo, los capturados rechazaron tener vínculos con la estructura criminal y alegaron no estar relacionados con las actividades delictivas.

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Será el proceso investigativo y las diligencias de las autoridades competentes las que permitan establecer si existe una vinculación de los detenidos con ambos grupos delictivos y determinar las posibles responsabilidades penales.

Hasta ahora, no se han divulgado las identidades de los ocho hombres ni se han precisado los delitos por los que serán presentados ante la justicia, por lo que se espera que las autoridades amplíen la información sobre los resultados de los operativos ejecutados en Choloma.

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Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, donde quedaron bajo custodia de las autoridades mientras se define su situación legal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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