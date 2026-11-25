Lempira, Honduras.- La falta de recursos económicos de su familia y la ausencia de una ambulancia para realizar un traslado de emergencia derivaron en la muerte de Isaías Gabriel López, un pequeño de apenas seis años de edad, de la comunidad de Yuni Número 1, en San Manuel de Colohete, Lempira, quien murió mientras era trasladado hacia otro centro asistencial en un bus. El menor inicialmente fue atendido en una clínica de San Manuel de Colohete, de donde era originario, y donde lo refirieron de urgencia hacia el Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, Lempira, debido a que presentaba un cuadro complicado de salud que incluía vómitos, fiebre y diarrea.

Ante su condición grave, los médicos determinaron que debía ser remitido a otro hospital con mayor capacidad para recibir la atención que necesitaba. Sin embargo, trasladarlo se convirtió en una pesadilla para su familia de escasos recursos económicos que no contaban con el dinero para contratar un vehículo directo. En la comunidad no había una ambulancia disponible para movilizar al pequeño, por lo que sus padres tuvieron que buscar la manera de llevarlo por sus propios medios. La familia terminó trasladándolo en un bus de la ruta interurbana, sin las condiciones y urgencia necesarias para atender una emergencia médica, pero al llegar al centro asistencial de Gracias ya era demasiado tarde.