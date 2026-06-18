Ministro de Seguridad: "Este no es un hecho aislado", al referirse al accidente de El Rodeo

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el funesto suceso vial que dejó el saldo de siete policías muertos y al menos 12 agentes del orden más, heridos, el titular de la Secretaría de Seguridad, Gerzon Velásquez, se solidarizó con las familias de los difuntos y prometió todo tipo de auxilio para ellas. "Es una lamentable tragedia, una nueva tragedia que ha ocurrido y que ha enlutado a la familia hondureña, y en este caso nos pega directamente a nosotros como miembros de la familia policial, quienes hemos perdido a siete compañeros que realizaban una misión y retornaban de la misma", expresó el ministro Gerzon Velásquez. El general de Policía, en condición de retiro, señaló que "este no es un hecho aislado. En los últimos meses y en este último mes, hemos tenido dos grandes siniestros viales, en los cuales un gran número de hondureños ha perdido la vida producto de un accidente de tránsito en el que participa un vehículo pesado".

Al traer a colación que estos percances viales ocurridos en las carreteras del país han sido protagonizados por vehículos pesados o de carga, el funcionario dijo que "no es que se quiera satanizar a todos los miembros del transporte pesado, pero creo que es tiempo de establecer reglas más severas para poder hacer una supervisión más efectiva y un control más efectivo de estas unidades, porque cuando una de ellas pierde el control, ya sea por fallas humanas o ya sea por fallas mecánicas o por cualquier circunstancia, generalmente provoca un siniestro de esta naturaleza".

Llamado a transportistas

Después de lo suscitado en el kilómetro 51 de la carretera CA-5, en el que lamentablemente fallecieron siete miembros de la Policía Nacional (PN), y una docena más salieron heridos, el funcionario hizo un llamado al gremio del transporte de carga, con el afán de evitar estas tragedias viales. "Creo que la reflexión es para toda la hondureñidad, para nuestras autoridades, tanto en el nivel político como también en los sectores sociales, en los gremiales, especialmente de estos gremios del transporte pesado; de reflexionar sobre las condiciones en que andan operando estas máquinas y también sobre las competencias y sobre las certificaciones de los conductores de estas pesadas unidades", enfatizó.

La Secretaría de Seguridad se comprometió a auxiliar a todas las familias de sus integrantes que perecieron la tarde de ayer en ese accidente, en materia de gastos de sus honras fúnebres, seguros de vida y demás; pero también a no desamparar a los sobrevivientes y que en este momento -varios de ellos- están bajo un estado reservado de salud en instituciones de atención médica privadas y públicas. "Hay alrededor de 20 policías con diferentes tipos de lesiones. Diez con lesiones graves, que están siendo intervenidos quirúrgicamente en el hospital del Seguro Social, y otros tres que están en el Hospital San Jorge; otros seis están en hospitales en Comayagua y otros centros de salud de esa ciudad", detalló. Agregó: "Reiterarles a los familiares de nuestros compañeros caídos en este accidente que no vamos a escatimar en recursos para poder darles todos los honores, ofrecerles las honras fúnebres y darles todo el apoyo que las familias requieren, como también decirles a los familiares de los heridos que no vamos a escatimar ningún tipo de recurso para brindarles la atención médica que requieran".

Fallecidos