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¿Quién es Francisco Fernández, conductor de grúa involucrado en la tragedia en Comayagua?

Bajo investigación sigue la tragedia ocurrida en El Rodeo, Comayagua, que dejó siete agentes policiales muertos y varios heridos. Esto es lo que se sabe sobre el conductor

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 16:30
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Las autoridades policiales mantienen detenido y bajo investigación al conductor Francisco Fernández tras el accidente ocurrido en la cuesta de El Rodeo, en la carretera CA-5, Comayagua, que dejó siete agentes de la Policía Nacional fallecidos y varios heridos.

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Francisco Javier Fernández Castro, un hombre de 40 años originario y residente en la colonia Zeden, en Choloma, Cortés, fue detenido por agentes de la Unidad Departamental de Prevención No. 03 (UDEP-03).

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De acuerdo con la Policía Nacional, la captura se realizó tras el accidente en el que también resultaron varios funcionarios policiales y siete muertos.

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Las autoridades indicaron que Fernández Castro es investigado por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños y conducción temeraria, en perjuicio de los agentes involucrados en el accidente.

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Según el informe preliminar de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), la grúa habría perdido el control mientras descendía por una pendiente en la CA-5 a una velocidad imprudente.

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El reporte establece que el vehículo pesado salió de una curva, volcó e impactó contra el autobús policial que circulaba en sentido contrario, así como contra otra unidad de carga que transitaba por el sector.

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En el autobús viajaban agentes de la Policía Nacional que regresaban a Danlí, El Paraíso, luego de haber participado en la entrega de uniformes policiales.

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La Policía Nacional confirmó posteriormente la muerte de siete funcionarios policiales. Las víctimas fueron identificadas como Delmi Maritza Espinoza, Keylin Anabeli Benavides, Esmelin Yolibeth Herrera, Dulce María Suárez, Nora Xiomara Mejía, Yorbic Adony Vallecillo y Nelson Emilio Sosa.

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Las autoridades también confirmaron que la grúa involucrada no contaba con el permiso correspondiente para circular, lo que forma parte de las líneas de investigación.

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Francisco Fernández no presentaba signos de haber consumido alcohol al momento del accidente; sin embargo, se realizarán exámenes complementarios para descartar otras sustancias.

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El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal conforme avancen las diligencias y la recopilación de pruebas técnicas y testimoniales.

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La Policía Nacional mantiene las investigaciones activas para esclarecer las causas exactas del accidente que dejó en luto a varias familias.

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