“Alta velocidad” y sin permiso: hipótesis del accidente en El Rodeo; Policía descarta fallas mecánicas

Las investigaciones sobre la tragedia ocurrida este miércoles 17 junio, en la cuesta de El Rodeo, Comayagua, continúan arrojando nuevos elementos. La Policía Nacional informó que una de las principales hipótesis apunta a que la grúa involucrada se desplazaba a alta velocidad, situación que habría impedido al conductor reaccionar a tiempo y evitar la colisión con el autobús policial.
Las autoridades también descartaron que el vehículo pesado presentara desperfectos mecánicos. Según los primeros análisis realizados, la unidad se encontraba en condiciones adecuadas de funcionamiento, por lo que la línea investigativa se concentra en la manera en que era conducida.
Otro de los aspectos revelados por los cuerpos de seguridad es que el conductor no se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Asimismo, trascendió que la grúa circulaba sin el permiso correspondiente, hecho que también forma parte de las diligencias en curso.
De acuerdo con el informe preliminar, al tratarse de una unidad pesada y desplazarse a una velocidad superior a la adecuada para la zona, el conductor, Francisco Javier Fernández Castro, no logró maniobrar y terminó impactando contra el costado del autobús en el que viajaban los agentes policiales, provocando una de las peores tragedias recientes para la institución.
El fatal accidente se registró la tarde del miércoles en la carretera CA-5, a la altura de la cuesta de El Rodeo, cuando el autobús policial regresaba hacia Danlí, El Paraíso, luego de que los uniformados realizaran diligencias relacionadas con la entrega de indumentaria oficial en Comayagua.
Lo que había comenzado como una jornada rutinaria de trabajo terminó convirtiéndose en una escena de dolor y desesperación. El fuerte impacto dejó vehículos destruidos y decenas de personas heridas, mientras cuerpos de socorro y unidades policiales se movilizaron para auxiliar a los sobrevivientes.
La Policía Nacional confirmó posteriormente la muerte de siete funcionarios policiales. Las víctimas fueron identificadas como Delmi Maritza Espinoza, Keylin Anabeli Benavides, Esmelin Yolibeth Herrera, Dulce María Suárez, Nora Xiomara Mejía, Yorbic Adony Vallecillo y Nelson Emilio Sosa.
Varios de los heridos fueron trasladados a hospitales de Comayagua y Tegucigalpa. Algunos recibieron el alta médica, mientras otros continúan bajo observación especializada debido a la gravedad de sus lesiones.
Las investigaciones permitieron además requerir al conductor de la grúa, un hombre de 40 años originario de Choloma, Cortés, quien permanece bajo custodia de las autoridades mientras se desarrolla el proceso judicial correspondiente.
La Policía informó que el caso ya fue judicializado y que el imputado enfrentará cargos por conducción temeraria, homicidio imprudente, lesiones imprudentes y daños, delitos que derivaron del accidente que enlutó a la institución policial.
Mientras avanzan las investigaciones, las honras fúnebres de los siete agentes continúan en diferentes sectores del país. Compañeros, familiares y amigos han expresado su dolor por una tragedia que apagó las vidas de servidores públicos que horas antes cumplían con labores relacionadas con su función.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) mantiene abiertas las diligencias para establecer con precisión todas las circunstancias que rodearon el siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes en el caso.