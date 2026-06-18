“Alta velocidad” y sin permiso: hipótesis del accidente en El Rodeo; Policía descarta fallas mecánicas

De acuerdo con el informe preliminar, al tratarse de una unidad pesada y desplazarse a una velocidad superior a la adecuada para la zona, el conductor, Francisco Javier Fernández Castro, no logró maniobrar y terminó impactando contra el costado del autobús en el que viajaban los agentes policiales, provocando una de las peores tragedias recientes para la institución.