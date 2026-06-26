Dictan medidas sustitutivas a conductor acusado por muerte de pasajera en rapidito

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra Issachar Evander Ordoñez Cruz, acusado del delito de homicidio imprudente en perjuicio de Dominga Argueta, quien falleció tras caer de una unidad de transporte público.

De acuerdo con la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, la acusación establece que el conductor no adoptó las medidas de seguridad necesarias antes de que la pasajera bajara de la unidad, lo que habría provocado su caída y posterior fallecimiento.

“Los hechos fueron suscitados el martes 9 de junio del presente año cuando el imputado, sin adoptar la medida de seguridad o sin percatarse de que la víctima iba a bajar de la unidad de transporte que él conducía, cayó al suelo, muriendo a esta ciudadana después de sucedidos los hechos”, explicó la funcionaria.

Por este caso, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal por el delito de homicidio imprudente, mientras el juez resolvió que el imputado continúe el proceso penal bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.