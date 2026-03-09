Matan a machetazos a un hombre en San Juan, Intibucá

Intibucá, Honduras.- Una persona del sexo masculino fue asesinada a machetazos la tarde de este lunes -9 de marzo- en el sector de La Montañita, municipio de San Juan, departamento de Intibucá.

El hombre fue identificado, de forma preliminar, como Felipe Ruiz, de 35 años. Aparentemente, era originario del departamento de Santa Bárbara; sin embargo, tenía varios años de residir en este sector.

El hombre fue encontrado tendido en una solitaria calle del sector, sin signos vitales y con varias heridas de arma blanca, tipo machete, en su cuerpo.