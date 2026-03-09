  1. Inicio
Matan a machetazos a un hombre en San Juan, Intibucá

La víctima fue identificada preliminarmente como Felipe Ruiz, de 35 años. Vecinos del sector de La Montañita encontraron el cuerpo sin vida y alertaron a las autoridades, que ya investigan el crimen

El hombre fue encontrado tendido en una solitaria calle del sector, sin signos vitales y con varias heridas de arma blanca, tipo machete, en su cuerpo.

Intibucá, Honduras.- Una persona del sexo masculino fue asesinada a machetazos la tarde de este lunes -9 de marzo- en el sector de La Montañita, municipio de San Juan, departamento de Intibucá.

El hombre fue identificado, de forma preliminar, como Felipe Ruiz, de 35 años. Aparentemente, era originario del departamento de Santa Bárbara; sin embargo, tenía varios años de residir en este sector.

El hombre fue encontrado tendido en una solitaria calle del sector, sin signos vitales y con varias heridas de arma blanca, tipo machete, en su cuerpo.

Vecinos del sector realizaron el hallazgo e inmediatamente alertaron a las autoridades policiales, quienes momentos después se movilizaron hasta la zona y comprobaron la muerte del hombre.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del hecho o la identidad de quienes lo cometieron, ya que huyeron de la escena sin dejar ningún rastro tras perpetrar el crimen.

Las autoridades policiales acordonaron la zona y recolectaron los primeros indicios para la investigación del caso.

Un equipo de Medicina Forense también llegó hasta la zona para realizar el levantamiento del cadáver y posteriormente trasladarlo hasta la morgue correspondiente.

Las autoridades continúan investigando el caso para localizar a los autores del crimen y esclarecer las circunstancias bajo las que ocurrieron los hechos.

