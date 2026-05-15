  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a balazos a hombre en plaza de Los Pino, pese a presencia de varias patrullas

El ataque ocurrió en el segundo nivel de una plaza comercial de Tegucigalpa, donde había fuerte presencia policial al momento del crimen

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 09:25
Matan a balazos a hombre en plaza de Los Pino, pese a presencia de varias patrullas

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, el ataque ocurrió en el segundo nivel del establecimiento comercial.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este viernes -15 de mayo- en una plaza ubicada en la colonia Los Pinos, en la capital hondureña.

La víctima fue identificada preliminarmente solo como Fabricio; Sin embargo, las autoridades aún no confirman su identidad de manera oficial.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, el ataque ocurrió en el segundo nivel del establecimiento comercial.

Los raptaron y torturaron: MP revela cómo Yosary Valle habría planificado el triple crimen en Copán

Según las versiones iniciales, un hombre llegó hasta el lugar y disparó directamente contra el hombre, quitándole la vida en el sitio.

El crimen ha causado sorpresa entre pobladores y testigos debido a que, al momento del ataque, en el sector había una fuerte presencia policial.

De manera preliminar, se informó que al menos 10 patrullas se encontraban en las cercanías cuando ocurrió el asesinato. Además, personas de la zona señalaron que el local donde sucedió el hecho es frecuentemente utilizado como punto de reunión policial.

A balazos acribillan a dos hermanos en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa

Tras el ataque, agentes policiales acordonaron el área mientras equipos de investigación iniciaban la recolección de indicios y evidencias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso ni sobre el posible móvil del crimen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias