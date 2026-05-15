Matan a balazos a hombre en plaza de Los Pino, pese a presencia de varias patrullas

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este viernes -15 de mayo- en una plaza ubicada en la colonia Los Pinos, en la capital hondureña.
La víctima fue identificada preliminarmente solo como Fabricio; Sin embargo, las autoridades aún no confirman su identidad de manera oficial.
De acuerdo con testimonios recabados en la zona, el ataque ocurrió en el segundo nivel del establecimiento comercial.
Según las versiones iniciales, un hombre llegó hasta el lugar y disparó directamente contra el hombre, quitándole la vida en el sitio.
El crimen ha causado sorpresa entre pobladores y testigos debido a que, al momento del ataque, en el sector había una fuerte presencia policial.
De manera preliminar, se informó que al menos 10 patrullas se encontraban en las cercanías cuando ocurrió el asesinato. Además, personas de la zona señalaron que el local donde sucedió el hecho es frecuentemente utilizado como punto de reunión policial.
Tras el ataque, agentes policiales acordonaron el área mientras equipos de investigación iniciaban la recolección de indicios y evidencias.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso ni sobre el posible móvil del crimen.