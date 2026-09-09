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Maniatado y torturado, encuentran a hombre muerto en colonia Zapote Norte de Comayagüela

El hombre, de quien se desconoce su identidad, fue asesinado con brutalidad, siendo torturado y arrojado a un barranco de la colonia Zapote Norte

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 14:04
Maniatado y torturado, encuentran a hombre muerto en colonia Zapote Norte de Comayagüela

Agentes policiales lograron localizar el cuerpo de la víctima. Se desconocen de momento las razones del violento crimen.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 9 de septiembre se reportó el dantesco hallazgo de un hombre al cual le quitaron la vida de forma violenta, dejándolo maniatado y abandonado en la colonia Zapote Norte de Comayagüela.

El fallecido, de quien se desconoce su identidad, fue localizado en un barranco. Sus extremidades fueron atadas y su cuerpo presentaba signos de tortura, tales como múltiples heridas y su cuello degollado.

Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Nacional para retirar el cuerpo, mientras otros efectivos realizan acciones de búsqueda para dar con el paradero de los sospechosos del atroz crimen.

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Se está a la espera de que la víctima sea identificada por las autoridades y que se revelen detalles sobre el motivo por el que fue asesinada con brutalidad. La violenta escena ha consternado y atemorizado a los habitantes de la colonia capitalina.

La inseguridad y muertes violentas en el país siguen acumulándose a diario en diferentes puntos del territorio nacional.

El pasado 7 de septiembre fue acribillado a disparos Michael Josué Castillo Argueta (19 años) en la colonia Brisas de Baracoa, en Puerto Cortés. La muerte de Castillo Argueta ocurrió luego de un mes de haber retornado al país tras ser deportado desde Estados Unidos.

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Otro suceso que ha consternado es el del asesinato contra José David Sánchez, a quien atacaron a balazos en Choloma (Cortés). Sánchez se conducía en su vehículo junto a su hija de apenas dos años de edad.

Luego de que le quitaran la vida al hombre, los criminales bajaron a la menor del automóvil y la dejaron cerca del cuerpo abatido de su padre.

Por otro lado, el pasado 5 de septiembre, tres mujeres fueron asesinadas dentro de una casa en el barrio Las Acacias del municipio de El Porvenir del departamento de Francisco Morazán. Las víctimas fueron identificadas como Gladis Janeth Rivera, Lidia Desiree Ortiz y Ángela María Izaguirre.

Las mujeres fueron atacadas horas después de que Lidia Desiree y Ángela María visitaran a sus parejas, que se encuentran recluidas en el centro penitenciario de Siria.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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