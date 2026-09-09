Maniatado y torturado, encuentran a hombre muerto en colonia Zapote Norte de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 9 de septiembre se reportó el dantesco hallazgo de un hombre al cual le quitaron la vida de forma violenta, dejándolo maniatado y abandonado en la colonia Zapote Norte de Comayagüela. El fallecido, de quien se desconoce su identidad, fue localizado en un barranco. Sus extremidades fueron atadas y su cuerpo presentaba signos de tortura, tales como múltiples heridas y su cuello degollado. Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Nacional para retirar el cuerpo, mientras otros efectivos realizan acciones de búsqueda para dar con el paradero de los sospechosos del atroz crimen.

Se está a la espera de que la víctima sea identificada por las autoridades y que se revelen detalles sobre el motivo por el que fue asesinada con brutalidad. La violenta escena ha consternado y atemorizado a los habitantes de la colonia capitalina. La inseguridad y muertes violentas en el país siguen acumulándose a diario en diferentes puntos del territorio nacional. El pasado 7 de septiembre fue acribillado a disparos Michael Josué Castillo Argueta (19 años) en la colonia Brisas de Baracoa, en Puerto Cortés. La muerte de Castillo Argueta ocurrió luego de un mes de haber retornado al país tras ser deportado desde Estados Unidos.