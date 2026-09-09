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Fuerte balacera genera pánico entre vecinos de Bajos de la Independencia en la capital

Una fuerte balacera registrada en la colonia Bajos de la Independencia, en Comayagüela, generó pánico y zozobra entre los vecinos del sector

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 07:48

Comayagüela, Honduras.- Momentos de pánico vivieron los pobladores de la colonia Bajos de la Independencia y sectores colindantes en Comayagüela, luego de registrarse una balacera de gran magnitud que interrumpió la tranquilidad de la zona.

El hecho ocurrió durante la noche del martes 08 de septiembre, cuando se comenzó a escuchar una serie de detonaciones de manera repentina, prolongándose durante varios minutos, de acuerdo con los reportes preliminares y testimonios de residentes.

Las detonaciones, que por su potencia y cadencia presumiblemente provienen de armas de fuego de grueso calibre y de uso prohibido, hicieron retumbar las estructuras de las viviendas y sembraron el pánico entre las familias.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre las circunstancias que originaron el tiroteo ni han confirmado si el hecho dejó personas heridas o víctimas mortales.

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El episodio vuelve a generar preocupación entre los residentes de esta zona del Distrito Central, particularmente por el riesgo que representan los enfrentamientos armados en sectores habitados y la posibilidad de que personas ajenas al conflicto puedan verse afectadas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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