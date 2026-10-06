Joven le quita la vida a su padre; presuntamente por que éste no le dio dinero para comprar licor

El Paraíso, Honduras.- La adicción al alcohol llevó a un jovencito a quitarle la vida a su padre, en un momento de arrebato; el hecho funesto y poco común sucedió en el oriente de nuestro país. El crimen se consumó la madrugada del lunes, 5 de octubre, en la aldea El Higuito, perteneciente al municipio de Teupasenti, en el departamento de El Paraíso. Don Quintín Villalta Midence estaba durmiendo en su casa, junto a otros familiares, cuando de repente su hijo Jecseri Johan Villalta Salgado, irrumpió abruptamente en la tranquilidad de aquel hogar. El muchacho de 20 años de edad, entró a la que también es su casa, y se fue directamente a la habitación donde pernoctaba su padre; al parecer este andaba en estado de ebriedad.

Discusión

Al estar dentro del cuarto, Jecseri le exigió a don Quintín que le diera dinero, por que quería seguir bebiendo; según la versión que contaron otros parientes a la Policía Nacional (PN). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El señor de 73 años de edad le expresó a su joven hijo, que no le daría dinero para seguir alimentando su vicio y que mejor se fuera a dormir; esto provocó enojo en Jecseri, quien habría tomado un puñal para arremeter contra su progenitor. Después de que le asestó varios cuchillazos, éste buscó un arma de fuego que era propiedad de su papá y le disparó en una sola vez; don Quintín pereció casi al instante producto del violento ataque de su vástago. Luego de cometer el crimen, el victimario abandonó el lugar y salió huyendo con rumbo desconocido, dejando a su padre muerto dentro de la casa.

Autor material

Sus familiares pusieron en conocimiento del caso a los policías de la localidad, para que tomaran parte de lo ocurrido y que le dieran captura a Jecseri Johan Villalta Salgado, a quien responsabilizan de la muerte de don Quintín. Horas después, un equipo de investigadores, conformado por agentes preventivos de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de investigaciones (DPI), localizaron al presunto hechor, en un sector rural de Teupasenti, dándole captura de inmediato. Durante el procedimiento de arresto, los agentes policiales le realizaron una requisa, logrando encontrar en poder del detenido un arma de fuego tipo escopeta y tres proyectiles sin percutir. El muchacho de 20 años podría ser acusado de parricidio.