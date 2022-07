Inspeccionan vehículo del diputado del Parlacen, Mario Sorto, en colonia La Alameda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una vehículo, que sería propiedad del diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Mario Sorto, fue requisado este viernes en horas de la tarde noche.

Un fuerte contingente policial se apostó en una de las calles principales de la colonia Alameda, por donde él transitaba en su automóvil, dentro del cual se presume buscaban un arma de fuego.

En el operativo se cerraron ambos carriles de la transitada vía, lo que causó expectación entre los habitantes del sector y personas que se conducían a pie o en vehículos. Aunque inicialmente se creyó que se trataba del allanamiento a una de sus propiedades, el también abogado aclaró en una breve comunicación con sus correligionarios, que se trataba de una revisión a su vehículo.

En la escena apareció el funcionario del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien estuvo dialogando con los agentes, se le vio realizando algunas llamadas telefónicas y se encontraba acompañado por otras personas.

Tras lo ocurrido comenzaron a llegar simpatizantes de Sorto, quienes tras ver la noticia se desplazaron en su apoyo y junto a ellos decidió atender a los medios de comunicación para manifestar que “buscaban un arma de fuego tipo 9 milímetros que yo tengo desde hace más de 20 años, pero el que nada debe nada teme. He prestado toda la colaboración a la Policía. Me han hecho el acta de entrega de todos los documentos, como de mi vehículo también y no he tenido ningún problema”.

Además, aseguró estar agradecido por la militancia que lo respaldó y reiteró que se trató de un malentendido, que se aclaró al presentar facturas y documentos en regla. “No hay ninguna acusación en mi contra y estamos con la frente en alto”, concluyó.

