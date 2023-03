Hallan muerto al hombre que quemó viva a su mujer en El Porvenir

Según relatos de vecinos de la comunidad Agua Caliente la joven sufría violencia doméstica de parte de su pareja y aunque había intentado dejarlo, e irse a donde sus padres, él siempre la hacía regresar como sucedió anoche.

La madre de la joven víctima relató “Yo no quería que mi hija se me fuera, le dije ‘hija aquí está la camita arreglada si te querés quedar’, pero me dijo que ahí estaba él y se terminó yendo con Kelvin... Después ya solo la encontramos quemada”, dijo con mucho dolor.