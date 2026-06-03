Falla humana y mecánica en accidente de la Villa Nueva, según la DNVT y expertos

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el trágico accidente vial ocurrido en la colonia Villa Nueva, y que dejó como saldo ocho personas muertas y 11 heridas; son muchas las conjeturas que se discuten entre la misma ciudadanía, sobre las causas que originaron este incidente. El exhaustivo análisis y estudio realizado por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), adscrito a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), identifica los factores que incidieron para que sucediera el lamentable suceso. La volqueta color rojo, con placas AAR 9539, venía procedente del oriente del país, con destino final a la capital de la República; cargada de grava que había sido extraída de un río de la zona del municipio de Yuscarán, El Paraíso. El subcomisario de Policía, Darwin Hernández, confirmó a EL HERALDO, que "esta volqueta venía de Ojo de Agua, en Yuscarán, El Paraíso y venía con destino a Tegucigalpa".

Después de haber recorrido más de 50 kilómetros, desde el río Yeguare, en Ojo de Agua, hasta la colonia Villa Nueva, el vehículo pesado, con evidente sobrecarga de grava, habría presentado una falla en sus frenos, propiciada, además, por una mala impericia.

Tres factores: uno humano

Sobre los factores que se conjuntaron, el subcomisario Hernández, detalló que hay tres tres elementos que provocaron este siniestro vial. "Primero, la carrocería de este vehículo estaba sobredimensionada; hicimos las mediciones y los cálculos, y esas extensiones que le pusieron a la carrocería para transportar más carga, agarran 8.5 toneladas más del peso normal al que tenía capacidad la volqueta", detalló. Agregó: "el segundo: el sistema de frenos delanteros está mal; venía pegando hierro con hierro, y tercero: la inexperiencia del conductor, que no era experto, enfrenta la pendiente en un cambio de velocidad que no es el adecuado, le comienza a tomar velocidad, y el sistema de freno no le respondió por la sobrecarga y por el mal estado de las ruedas delanteras", aseguró el oficial de Policía. Las investigaciones realizadas por la SIAT establecen que el conductor de la volqueta, Osmín Donaldo Gutiérrez Cáceres, de 38 años de edad, no tenía licencia o permiso para conducir ese tipo de automotores. En el sistema de la DNVT se comprobó que su licencia era tipo B, es decir, para manejar un automotor más pequeño que una volqueta.

"El no estaba autorizado para poder manejar este vehículo, ya que su licencia era tipo B, para conducir camionetas, pick-up, turismo, pero no un vehículo pesado, es decir, que su capacidad de carga es abajo de 3,500 kilos", indicó Hernández.

Para operar la volqueta que andaba era necesario que su permiso fuera para del tipo C1, para automotores con capacidad de carga mayor a los 3,500 kilos y hasta los 7,500 kilogramos; pero Osmín no la tenía.

La voz de la experiencia

En el afán de esclarecer o interpretar que pudo haber fallado para que el conductor de la volqueta, Osmín Gutiérrez, haya perdido el control de su vehículo, diálogamos con los hermanos Miguel y José Lanza, ambos experimentados mecánicos y propietarios de talleres y vehículos pesados del transporte urbano de la capital. "Pueden darse varias cosas: pero las más comunes que pueden suceder es que no regularon los frenos antes de comenzar el viaje y otra es que ese vehículo no haya tenido freno de motor; usó sólo el freno de pedal, se le calentaron los frenos y no pudo detener el carro", manifestó don Miguel.