Volqueta que causó accidente en Villa Nueva fue modificada para llevar más carga de lo permitido

Las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) se refirieron al accidente en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa donde una volqueta causó la muerte de ocho personas, incluyendo el conductor. Las autoridades mencionaron que el automotor no cumplía con varias normas establecidas.
El accidente ocurrió al mediodía del 1 de junio en la colonia Villa Nueva de la capital, en el oriente del Distrito Central. Entre las víctimas está Leireth Naiara Aguilar Rodríguez de 10 años de edad.
Ana Valenzuela, comisionada del IHTT, dijo que la volqueta fue modificada para transportar más carga de lo permitido y eso abonó a que se diera el accidente.
"Preliminarmente hemos observado que esa volqueta está modificada para llevar más carga, lo que sobrepasó sus capacidades y frenos", apuntó Valenzuela.
Valenzuela abonó que "el conductor de esta unidad que provocó el accidente no portaba su permiso de circulación. Cada dueño del transporte de carga articulado y no articulado debe capacitar a sus conductores".
En tanto, el titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morell, informó que la verificación de la carga que transportan los vehículos de carga pesada es responsabilidad del IHTT.
Osmín Gutiérrez Espinal era el conductor de la volqueta que causó el accidente en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa.
Osmín Gutiérrez Espinal era originario de la aldea El Jicarito, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán. Las autoridades forenses informaron la noche de este lunes que por su estado será plenamente identificado a través de pruebas de ADN.
El capitán Bonilla del Cuerpo de Bomberos informó que "el conductor de la volqueta quedó carbonizado, su cuerpo quedó carbonizado y es una de las víctimas".
En redes sociales una persona dijo que Osmín Gutiérrez Espinal fue mototaxista en Las Vegas, Santa Bárbara.