"Era un gran hijo": Tomás Zambrano lamenta la muerte de su hermano de crianza arrastrado por un río

Nacaome, Valle.- El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, lamentó la muerte del abogado Edwin Arcadio Morales, quien fue su hermano de crianza desde la niñez y falleció ahogado al ser arrastrado por un río el pasado 11 de octubre en el municipio de Nacaome, Valle. Morales fue sepultado el domingo 12 de octubre en su natal Nacaome, horas después de que los bomberos encontraran su cadáver a inmediaciones del río que se encuentra en el sector de La Puntilla.

"Hoy despedimos a mi hermano Edwin Morales “Canecho” un gran hijo , un padre ejemplar y un extraordinario ser humano de servicio al prójimo. Que Dios te tenga en su seno. Fuiste un apoyo incondicional para la familia, te queremos mucho canecho", escribió el congresista en su cuenta de Facebook.



El padre de Tomás Zambrano llevó a su hogar a Edwin Arcadio Morales cuando este tenía 10 años de edad, criándose así junto al diputado y la familia Zambrano-Molina. Edwin Arcadio Morales se convirtió en abogado y laboró para el bufete legal del padre del diputado Zambrano, siendo recordado como un excelente profesional y una buena persona. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Morales se encontraba pescando en el río Guaciroque junto a su hermano biológico Milton Morales, actividad a la que recurrían habitualmente los fines de semana.