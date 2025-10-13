"Era un gran hijo": Tomás Zambrano lamenta la muerte de su hermano de crianza arrastrado por un río

Nacaome, Valle.- El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, lamentó la muerte del abogado Edwin Arcadio Morales, quien fue su hermano de crianza desde la niñez y falleció ahogado al ser arrastrado por un río el pasado 11 de octubre en el municipio de Nacaome, Valle.
Morales fue sepultado el domingo 12 de octubre en su natal Nacaome, horas después de que los bomberos encontraran su cadáver a inmediaciones del río que se encuentra en el sector de La Puntilla.
"Hoy despedimos a mi hermano Edwin Morales “Canecho” un gran hijo , un padre ejemplar y un extraordinario ser humano de servicio al prójimo. Que Dios te tenga en su seno. Fuiste un apoyo incondicional para la familia, te queremos mucho canecho", escribió el congresista en su cuenta de Facebook.
El padre de Tomás Zambrano llevó a su hogar a Edwin Arcadio Morales cuando este tenía 10 años de edad, criándose así junto al diputado y la familia Zambrano-Molina.
Edwin Arcadio Morales se convirtió en abogado y laboró para el bufete legal del padre del diputado Zambrano, siendo recordado como un excelente profesional y una buena persona.
Morales se encontraba pescando en el río Guaciroque junto a su hermano biológico Milton Morales, actividad a la que recurrían habitualmente los fines de semana.
De acuerdo al relato del hermano del abogado, "vino él (Edwin Arcadio) y se metió, yo no sé, en lo hondo, y cuando yo lo quise ver ya no estaba, ya se había ahogado, ya se lo había llevado la corriente. Y yo no me pude meter porque me agarraron los nervios, no hallaba que hacer".
Desesperado y sumanente angustiado, Milton Morales pidió auxilio a los policías y bomberos con la esperanza de encontrarlo lo más pronto posible.
En las últimas semanas las lluvias han generado el crecimiento de los caudales de los ríos, riachuelos y quebradas de diferentes lugares del país. Al menos 11 personas han fallecido ahogadas al ser arrastradas por las poderosas corrientes.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) amplió este lunes por 24 horas más los estados de alerta de 14 departamentos del país, de los cuales cinco se encuentran bajo alerta amarilla y otros cinco en alerta verde, mientras que cuatro figuran en estado de alerta roja.