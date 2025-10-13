Los rostros de los cinco niños que murieron por las lluvias en Honduras

Las lluvias que azotan gran parte del país desde el 29 de septiembre han dejado 11 personas muertas, entre ellas cinco niños, y más de 10,000 afectados, informó este domingo la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
De acuerdo con el reporte oficial, 10,491 personas han resultado afectadas por las precipitaciones, 1,996 fueron damnificadas, 347 evacuadas y una continúa desaparecida.
Además, se registran 32 personas rescatadas y 65 comunidades incomunicadas.
Los fallecimientos también incluyen a cinco menores de edad, entre ellos Dylan Andrés Carías Fúnez, de 8 años.
Además, su primito, Josué Isaí Herrera Fúnez, de 12, quienes murieron al ser arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López de Comayagüela, el viernes 10 de octubre de 2025.
El más reciente caso es el del menor identificado como Yahir, de 10 años de edad, quien fue arrastrado en Masaguara en Jesús de Otoro, Intibucá. Su búsqueda todavía continúa este lunes 13 de octubre.
El menor Keener Eliud Gómez Vásquez, de 13 años, fue arrastrado por la corriente cuando iba en caballo.
El cuerpo de Keener Eliud Gómez Vásquez, de 13 años, fue encontrado en la comunidad de Malsincales tras ser arrastrado por el río Gualmite.
En San Pedro Sula, el menor Elvis Eliú Bautista Guillén, de 11 años, desapareció en la quebrada La Primavera el pasado 14 de septiembre.
Su búsqueda fue suspendida días después por el Cuerpo de Bomberos al no lograr ubicar ningún indicio de su cuerpo. En este percance murió además un agente de la Policía Nacional.
Copeco detalló que cuatro departamentos permanecen en alerta roja, cinco en amarilla y otros cinco en verde, mientras que solo cuatro zonas del Caribe no presentan alertas.
Las lluvias han causado daños en carreteras, puentes, cultivos y viviendas, además de provocar deslizamientos en zonas rurales y urbanas.
Honduras, uno de los países más vulnerables ante desastres naturales, enfrenta cada año entre septiembre y noviembre los efectos de tormentas tropicales, vaguadas y huracanes provenientes del Caribe y el Pacífico.