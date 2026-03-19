Envían a prisión a sospechoso del asesinato del abogado René Altamirano en SPS

Tegucigalpa, Honduras.- Franklin Eduardo Ramírez Majano, señalado como sospechoso del asesinato del abogado René Altamirano Interiano, fue remitido a prisión este jueves -19 de marzo- mientras avanza el proceso judicial en su contra.
La medida fue impuesta tras su comparecencia en la audiencia de declaración de imputado. El acusado fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad al Centro Penitenciario Nacional de Támara.
El Ministerio Público acusa a Ramírez Majano por el delito de asesinato, así como por asociación para delinquir, al vincularlo con una estructura criminal que habría coordinado el ataque armado.
Según las primeras investigaciones, el crimen habría sido ejecutado mediante el pago de más de 50,000 lempiras, lo que refuerza la hipótesis de un hecho planificado.
La captura del sospechoso se llevó a cabo el miércoles en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, departamento de Yoro, en un operativo conjunto de las autoridades policiales.
El asesinato del profesional del derecho ocurrió el pasado 6 de febrero de 2026 en el barrio Medina de San Pedro Sula, en plena vía pública.
De acuerdo con los reportes policiales, Altamirano Interiano fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones a escasos metros de su bufete, ubicado en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida.
Las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento del caso, tanto en la identificación de otros implicados como en la determinación de los autores intelectuales detrás del crimen.