Envían a prisión a sospechoso del asesinato del abogado René Altamirano en SPS

Tegucigalpa, Honduras.- Franklin Eduardo Ramírez Majano, señalado como sospechoso del asesinato del abogado René Altamirano Interiano, fue remitido a prisión este jueves -19 de marzo- mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La medida fue impuesta tras su comparecencia en la audiencia de declaración de imputado. El acusado fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad al Centro Penitenciario Nacional de Támara.

El Ministerio Público acusa a Ramírez Majano por el delito de asesinato, así como por asociación para delinquir, al vincularlo con una estructura criminal que habría coordinado el ataque armado.