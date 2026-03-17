Las imágenes de la captura del presunto asesino del abogado René Altamirano Interiano

El detenido es señalado como el presunto autor material del asesinato del conocido abogado penalista René Altamirano Interiano, un hecho que generó consternación tanto en el gremio jurídico como en la población.
El abogado René Altamirano fue asesinado a balazos el pasado 6 de febrero en el barrio Medina de San Pedro Sula, cuando se encontraba a pocos metros de su bufete.
El ataque fue perpetrado por sujetos armados que se transportaban en motocicleta, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte en el lugar.
Este martes 17 de marzo, el Ministerio Público confirmó la captura de Franklin Eduardo Ramírez Majano (23) en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro.
De acuerdo con datos policiales, sería integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Al sospechoso le decomisaron dos motocicletas y ropa que habría sido utilizada durante el crimen.
Según las primeras líneas de investigación, al abogado le daban seguimiento desde hace un mes.
Además, habrían pagado más de 50,000 lempiras por asesinarlo.
El detenido fue presentado ante las autoridades para iniciar el proceso legal en su contra.