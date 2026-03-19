Conductor sobrevive tras caer con su vehículo desde puente en el bulevar Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Un conductor sobrevivió a un brutal accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este jueves -19 de marzo- entre el bulevar Morazán y la vía que conduce hacia la colonia Alameda, en Tegucigalpa.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo tipo turismo se salió de la vía principal, se precipitó desde el puente del barrio Guadalupe y cayó al vacío hasta una calle cercana al denominado edificio rojo.

El automotor quedó completamente destruido tras el impacto. Testigos incluso relataron que se escuchó un fuerte estruendo al momento del accidente.