Conductor sobrevive tras caer con su vehículo desde puente en el bulevar Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Un conductor sobrevivió a un brutal accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este jueves -19 de marzo- entre el bulevar Morazán y la vía que conduce hacia la colonia Alameda, en Tegucigalpa.
De acuerdo con información preliminar, el vehículo tipo turismo se salió de la vía principal, se precipitó desde el puente del barrio Guadalupe y cayó al vacío hasta una calle cercana al denominado edificio rojo.
El automotor quedó completamente destruido tras el impacto. Testigos incluso relataron que se escuchó un fuerte estruendo al momento del accidente.
Pese a la magnitud del hecho, el conductor logró salir ileso, lo que sorprendió a quienes se encontraban en la zona al momento del suceso.
En el lugar, las autoridades encontraron varias latas de cerveza, lo que hace presumir que el joven podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento de conducir.
Agentes de tránsito se presentaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo la prueba de alcoholemia al conductor, con el objetivo de determinar responsabilidades.
El vehículo fue retirado con el apoyo de una grúa, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas que provocaron el accidente.