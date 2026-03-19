Sicarios interceptan y matan a policía en Jamastrán

San Diego, El Paraíso.- Un miembro activo de la Secretaría de Seguridad fue asesinado a balazos en las últimas horas en el municipio de San Diego, Valle de Jamastrán, al oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como Himberto García, quien, según informes preliminares, acababa de concluir su fin de semana cuando fue interceptado por sujetos armados que lo esperaban en las cercanías de su vivienda.