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Sicarios interceptan y matan a policía en Jamastrán

El uniformado estaba de día libre cuando fue atacado por sujetos armados quienes acabaron con su vida; el crimen es investigado por agentes de la DPI

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 07:19
Sicarios interceptan y matan a policía en Jamastrán

El cadáver del elementos de seguridad fue encontrado entre la maleza, en el Valle de Jamastrán.

Foto: Cortesía.

San Diego, El Paraíso.- Un miembro activo de la Secretaría de Seguridad fue asesinado a balazos en las últimas horas en el municipio de San Diego, Valle de Jamastrán, al oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como Himberto García, quien, según informes preliminares, acababa de concluir su fin de semana cuando fue interceptado por sujetos armados que lo esperaban en las cercanías de su vivienda.

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Testigos relataron que en el lugar se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. Tras perpetrar el ataque, los responsables huyeron de la escena a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para resguardar la escena del crimen, mientras se espera la llegada del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer el hecho y dar con el desfile de los responsables de este nuevo hecho violento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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