Dictan prisión preventiva a sospechoso de violación y secuestro de seis mujeres

De acuerdo con el expediente judicial, al imputado se le supone responsable de secuestro, tentativa de secuestro, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación, violación y asociación para delinquir. Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.

San Pedro Sula, Honduras.- Una jueza dictó auto de procesamiento formal con la medida cautelar de prisión preventiva contra Cristian Ariel Rodríguez Ortega, señalada por su presunta participación en varios delitos graves cometidos contra seis mujeres.

Tras la audiencia inicial, el sospechoso fue remitido al centro penal de El Progreso, en Yoro, mientras que la audiencia preliminar quedó programada para el miércoles 15 de abril a las 9:30 de la mañana.

Rodríguez Ortega también es investigado por su presunta implicación en el asesinato de la estudiante de medicina Valeria Alvarado Borjas, caso por el que guarda prisión preventiva junto a Dennis Alexander Galván Canales.

La captura del acusado se realizó el pasado 12 de marzo mediante un operativo ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Según las autoridades, el detenido formaría parte de una estructura criminal que operaba interceptando a mujeres cuando se encontraban solas, privándolas de su libertad, despojándolas de sus vehículos y, en algunos casos, agrediéndolas sexualmente.