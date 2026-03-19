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Dictan prisión preventiva a sospechoso de violación y secuestro de seis mujeres

Cristian Ariel Rodríguez Ortega es acusado por las autoridades de múltiples delitos, entre ellos violación, secuestro y robo, en perjuicio de al menos seis mujeres en Comayagua

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 07:02
Dictan prisión preventiva a sospechoso de violación y secuestro de seis mujeres

Cristian Ariel Rodríguez Ortega, señalado por su presunta participación en varios delitos graves cometidos contra seis mujeres.

 Foto: EL HERALDO.

San Pedro Sula, Honduras.- Una jueza dictó auto de procesamiento formal con la medida cautelar de prisión preventiva contra Cristian Ariel Rodríguez Ortega, señalada por su presunta participación en varios delitos graves cometidos contra seis mujeres.

De acuerdo con el expediente judicial, al imputado se le supone responsable de secuestro, tentativa de secuestro, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación, violación y asociación para delinquir. Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.

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Tras la audiencia inicial, el sospechoso fue remitido al centro penal de El Progreso, en Yoro, mientras que la audiencia preliminar quedó programada para el miércoles 15 de abril a las 9:30 de la mañana.

Rodríguez Ortega también es investigado por su presunta implicación en el asesinato de la estudiante de medicina Valeria Alvarado Borjas, caso por el que guarda prisión preventiva junto a Dennis Alexander Galván Canales.

La captura del acusado se realizó el pasado 12 de marzo mediante un operativo ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Según las autoridades, el detenido formaría parte de una estructura criminal que operaba interceptando a mujeres cuando se encontraban solas, privándolas de su libertad, despojándolas de sus vehículos y, en algunos casos, agrediéndolas sexualmente.

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Las investigaciones señalan que el imputado, de oficio mecánico y presunto integrante de la Mara Salvatrucha, habría participado directamente en estos hechos delictivos, que mantienen en alerta a las autoridades por su patrón de ataque dirigido principalmente contra mujeres.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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