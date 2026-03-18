Durante un mes estudiaron los movimientos del abogado Altamirano para quitarle la vida

San Pedro Sula, Honduras.- En una operación desarrollada en la colonia Brisas del Salto en el municipio de El Progreso, Yoro, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo ayer al supuesto asesino del abogado René Altamirano Interiano.
El sospechoso responde al nombre de Franklin Eduardo Ramírez Majano, de 23 años, quien, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, es miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) y sería la persona que interceptó y disparó al togado el pasado 6 de febrero.
El crimen de Altamirano ocurrió cuando este compraba en una pulpería en la calle 14, entre la calle 6 y 7, del barrio Medina de esta ciudad, a pocas cuadras de su oficina.
Según la DPI, en el hecho participaban dos personas que se conducían en una motocicleta. En cuanto a las diligencias del caso, el comisionado Rolando Ponce Canales, director de la DPI, indicó que cuentan con suficientes pruebas que vinculan a Ramírez Majano con el asesinato de Altamirano.
Entre estas, dijo que al sospechoso se le decomisó la motocicleta que presuntamente usaron los dos criminales para cometer el ataque y la ropa que vestían ese día.
Un mes de seguimiento
Ponce Canales manifestó que las investigaciones revelan que Franklin Eduardo Ramírez Majano, sindicato como sicario de la MS-13, recibió 50,000 lempiras como pago para quitarle la vida al abogado Altamirano.
Además, dijo que los dos individuos estudiaron con un mes de anticipación los movimientos del profesional del derecho para encontrar el momento exacto y no fallar.
El jefe de la DPI reveló también que manejaba información de que Ramírez Majano tenía un contrato más para acabar con la vida de otro abogado. Durante la operación se requirió a dos personas más.
Aunque Ponce Canales no precisó mayores detalles, dijo que una de ellas era la que sirvió de intermediario para contratar los servicios del sicario con el fin de que matara a Altamirano y quien es el cuidador del cementerio de El Progreso, ya un menor de edad que también estaría vinculado al hecho.
En cuanto al móvil del crimen, Rolando Ponce Canales dijo que se mantiene en reserva para no entorpecer las investigaciones, las cuales siguen su curso con el fin de dar con el autor intelectual de la muerte del abogado.