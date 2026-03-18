Durante un mes estudiaron los movimientos del abogado Altamirano para quitarle la vida

San Pedro Sula, Honduras.- En una operación desarrollada en la colonia Brisas del Salto en el municipio de El Progreso, Yoro, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo ayer al supuesto asesino del abogado René Altamirano Interiano.

El sospechoso responde al nombre de Franklin Eduardo Ramírez Majano, de 23 años, quien, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, es miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) y sería la persona que interceptó y disparó al togado el pasado 6 de febrero.

El crimen de Altamirano ocurrió cuando este compraba en una pulpería en la calle 14, entre la calle 6 y 7, del barrio Medina de esta ciudad, a pocas cuadras de su oficina.

Según la DPI, en el hecho participaban dos personas que se conducían en una motocicleta. En cuanto a las diligencias del caso, el comisionado Rolando Ponce Canales, director de la DPI, indicó que cuentan con suficientes pruebas que vinculan a Ramírez Majano con el asesinato de Altamirano.

Entre estas, dijo que al sospechoso se le decomisó la motocicleta que presuntamente usaron los dos criminales para cometer el ataque y la ropa que vestían ese día.