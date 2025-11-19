Envían a prisión a cuatro integrantes de una red de tráfico de personas en Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.— Cuatro hombres fueron sentenciados a cinco años de prisión este miércoles -19 de noviembre— por ser responsables del delito de tráfico ilícito de personas.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, los condenados operaban en una estructura criminal que se dedicaba al tráfico de personas en el departamento de Choluteca.

La red fue desarticulada por las autoridades policiales el pasado mes de junio, a través de la operación “Trama Rota”. Momento en el que capturaron a los ahora sentenciados.