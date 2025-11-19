  1. Inicio
Envían a prisión a cuatro integrantes de una red de tráfico de personas en Choluteca

Los sentenciados fueron condenados a cinco años de prisión por el delito de tráfico de personas en contra de ciudadanos de Nepal, Haití y otros países

  • 19 de noviembre de 2025 a las 14:34
Hay otras 14 personas que permanecen bajo prisión preventiva, por también suponerlas responsables de los delitos de lavado de activos y tráfico ilícito de personas.

Foto: Cortesía MP

Tegucigalpa, Honduras.— Cuatro hombres fueron sentenciados a cinco años de prisión este miércoles -19 de noviembre— por ser responsables del delito de tráfico ilícito de personas.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, los condenados operaban en una estructura criminal que se dedicaba al tráfico de personas en el departamento de Choluteca.

La red fue desarticulada por las autoridades policiales el pasado mes de junio, a través de la operación “Trama Rota”. Momento en el que capturaron a los ahora sentenciados.

“Se ejecutaron múltiples allanamientos en los municipios de Choluteca, Namasigüe y El Triunfo, logrando la captura de 18 personas, entre ellas los supuestos cabecillas de la red”, indicó el Ministerio Público (MP).

Durante la operación se aseguraron 13 bienes inmuebles, 10 vehículos y más de 550,000 lempiras en efectivo.

También se localizó material probatorio como celulares, armas de fuego, motocicletas, joyas y pases de abordaje provenientes de distintos continentes.

Las autoridades aseguraron que esta estructura criminal traficaba ciudadanos procedentes de diferentes países, entre ellos, Nepal, Haití, Cuba y Ecuador.

Se presume que los condenados eran participantes activos de la red; misma que habría obtenido más de 33 millones de lempiras por el traslado irregular de migrantes de diversas nacionalidades.

Hasta el momento, estos cuatro hombres son los únicos condenados por el caso. No obstante, hay 14 personas que permanecen bajo prisión preventiva, por también suponerlas responsables de los delitos de lavado de activos y tráfico ilícito de personas.

