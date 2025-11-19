  1. Inicio
  2. · Sucesos

Detienen a hombre por abusar de su sobrina de tres años de edad en Yoro

La mamá de la niña denunció a su hermano tras que los médicos confirmaran que había sido abusada sexualmente desde los dos años de edad

  • 19 de noviembre de 2025 a las 10:03
Detienen a hombre por abusar de su sobrina de tres años de edad en Yoro

La madre de la niña la había dejado bajo el cuidado de su hermano, quien aprovechó para violarla.

 Foto: Cortesía.

Yoro, Honduras.- Por el abuso sexual de su sobrina de tres años de edad, un hombre fue detenido en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la aldea Anselmo Subirana, en el departamento de Yoro.

De acuerdo con la información, la menor mostró señales de malestar durante el baño y un examen médico reveló indicios de que había sido víctima de constantes agresiones sexuales. Fue entonces cuando su madre decidió denunciar el hecho.

Dos policías muertos en menos de 24 horas: Violencia recrudece en Chamelecón y Juticalpa

La mujer explicó a las autoridades que su hija había permanecido sola en la habitación de su hermano el 9 de noviembre de 2024. Ante estas sospechas, decidió acudir a las instancias correspondientes para denunciarlo.

Según el informe policial, el hombre agredía sexualmente a la niña desde que tenía ella tenía dos años. La investigación reunió pruebas suficientes que señalan al tío como principal culpable. La orden judicial había sido emitida en febrero de 2025 por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro.

Además, también tiene otro proceso de investigación abierto, ya que, según las autoridades policiales, el sospechoso habría abusado sexualmente de otra menor de 15 años.

Millonaria multa y 16 años de cárcel piden contra "La Nena", líder de la pandilla 18

El detenido fue llevado ante los juzgados correspondientes para continuar con el proceso legal por el delito del que se le acusa. Las autoridades indicaron que se están siguiendo todos los pasos necesarios para que el caso avance y el sospechoso responda ante la justicia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias