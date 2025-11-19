Detienen a hombre por abusar de su sobrina de tres años de edad en Yoro

Yoro, Honduras.- Por el abuso sexual de su sobrina de tres años de edad, un hombre fue detenido en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la aldea Anselmo Subirana, en el departamento de Yoro. De acuerdo con la información, la menor mostró señales de malestar durante el baño y un examen médico reveló indicios de que había sido víctima de constantes agresiones sexuales. Fue entonces cuando su madre decidió denunciar el hecho.

La mujer explicó a las autoridades que su hija había permanecido sola en la habitación de su hermano el 9 de noviembre de 2024. Ante estas sospechas, decidió acudir a las instancias correspondientes para denunciarlo. Según el informe policial, el hombre agredía sexualmente a la niña desde que tenía ella tenía dos años. La investigación reunió pruebas suficientes que señalan al tío como principal culpable. La orden judicial había sido emitida en febrero de 2025 por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro. Además, también tiene otro proceso de investigación abierto, ya que, según las autoridades policiales, el sospechoso habría abusado sexualmente de otra menor de 15 años.