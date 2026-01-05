Envían a juicio a administradora de un centro de masajes por explotación sexual en SPS

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó que en las próximas semanas se desarrollará la audiencia de juicio oral en contra de Carmen Yajaira López Rodezno, acusada del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual comercial.

De acuerdo con la información oficial, López Rodezno fue capturada el 20 de junio de 2024, en el marco de una investigación por presuntas actividades ilícitas vinculadas a un centro de masajes que ella administraba en San Pedro Sula.

Las investigaciones determinaron que la imputada reclutaba mujeres de distintas edades bajo la apariencia de ofrecer servicios de relajación a clientes que frecuentaban el negocio.