Envían a juicio a administradora de un centro de masajes por explotación sexual en SPS

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó que en las próximas semanas se desarrollará la audiencia de juicio oral en contra de Carmen Yajaira López Rodezno, acusada del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual comercial.
De acuerdo con la información oficial, López Rodezno fue capturada el 20 de junio de 2024, en el marco de una investigación por presuntas actividades ilícitas vinculadas a un centro de masajes que ella administraba en San Pedro Sula.
Las investigaciones determinaron que la imputada reclutaba mujeres de distintas edades bajo la apariencia de ofrecer servicios de relajación a clientes que frecuentaban el negocio.
Según las autoridades, las mujeres eran inducidas y obligadas a brindar diversos servicios sexuales, los cuales eran ofrecidos a precios de hasta tres mil lempiras por cliente.
Al finalizar cada servicio, las víctimas recibían un pago considerablemente menor al cobrado, lo que evidenciaría un esquema de explotación sexual comercial, de acuerdo con el expediente presentado por el MP.
El caso continuará su curso legal con el desarrollo del juicio oral y público, donde se evacuarán las pruebas presentadas por la Fiscalía para determinar la responsabilidad penal de la acusada.
La audiencia se desarrollará los días 26, 27 y 28 de enero de 2026, donde se presentaran las pruebas contra la acusada y se determinará el proceso legal que deberá seguir.