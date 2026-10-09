Encuentran una persona muerta en una cloaca en colonia San José de la Vega en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona del sexo masculino fue encontrada sin vida en una cloaca de la residencial San José de la Vega en Tegucigalpa.

Según reportes preliminares, el hombre habría perdido la vida de forma violenta la noche del 8 de octubre en dicha colonia y fue lanzado al pozo de aguas negras.

El fallecido tenía 23 años, reportaba heridas en el abdomen y se llamaba Jack Isaí López Castro.