Encuentran una persona muerta en una cloaca en colonia San José de la Vega en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona del sexo masculino fue encontrada sin vida en una cloaca de la residencial San José de la Vega en Tegucigalpa.
Según reportes preliminares, el hombre habría perdido la vida de forma violenta la noche del 8 de octubre en dicha colonia y fue lanzado al pozo de aguas negras.
El fallecido tenía 23 años, reportaba heridas en el abdomen y se llamaba Jack Isaí López Castro.
El cuerpo fue encontrado por los guardias de la residencial San José de la Vega en una cloaca que está al lado del río San José.
Al lugar llegó personal de Medicina Forense para hacer el respectivo levantamiento y trasladar el cuerpo para la autopsia, de esta manera determinar el motivo de la muerte.
La Policía Nacional revisará si hay cámaras en el lugar y de inmediato comenzará con las investigaciones para dar con los hechores.
La recuperación del cuerpo contó con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, quienes sacaron al joven de la cloaca donde fue dejado.