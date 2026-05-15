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Encuentran muerta a una joven en una calle de Santa Cruz, Lempira

El cuerpo de la víctima fue hallado por vecinos de la comunidad de Las Mesitas durante la madrugada de este viernes

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 07:55
Encuentran muerta a una joven en una calle de Santa Cruz, Lempira

El cuerpo de la joven quedó tendido sobre el pavimento y fue encontrado por vecinos del sector, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

 Foto: Cortesía

Lempira, Honduras.- Una mujer perdió la vida de forma violenta durante la madrugada de este viernes -15 de mayo- en el municipio de Santa Cruz, departamento de Lempira.

La víctima fue identificada preliminarmente como Ángela Gonzáles, aunque hasta el momento las autoridades policiales no han confirmado oficialmente su identidad.

El cuerpo de la joven quedó tendido sobre el pavimento y fue encontrado por vecinos del sector, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

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El hecho ocurrió específicamente en la comunidad de Las Mesitas, sector de Santa Rosita, dentro del municipio de Santa Cruz.

Tras recibir la denuncia, equipos de Medicina Forense y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la zona para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las primeras pesquisas.

Hasta ahora, se desconocen las causas y los motivos detrás del crimen.

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Las autoridades tampoco han informado sobre personas detenidas ni sobre posibles sospechosos vinculados al caso.

Vecinos de la comunidad permanecen consternados y atentos al avance de las investigaciones mientras esperan que el hecho sea esclarecido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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