Encuentran muerta a una joven en una calle de Santa Cruz, Lempira

Lempira, Honduras.- Una mujer perdió la vida de forma violenta durante la madrugada de este viernes -15 de mayo- en el municipio de Santa Cruz, departamento de Lempira.

La víctima fue identificada preliminarmente como Ángela Gonzáles, aunque hasta el momento las autoridades policiales no han confirmado oficialmente su identidad.

El cuerpo de la joven quedó tendido sobre el pavimento y fue encontrado por vecinos del sector, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.