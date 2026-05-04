Dos mujeres mueren tras sufrir accidente en motocicleta en zona de El Progreso

Yoro, Honduras.- Dos mujeres perdieron la vida después de sufrir un accidente de tránsito, la noche del domingo, en el norte del país.
El percance vial ocurrió en el sector conocido como Las Guacamayas, entre los municipios de Santa Rita y El Progreso, en el departamento de Yoro, en la carretera RN-21.
Las dos mujeres identificadas como Ortilia Contreras y Rosalina Contreras, parientes entre sí. Las dos damas viajaban en una motocicleta cuando sufrieron el accidente vial; pero se desconoce cómo se produjo el percance.
En estado delicado de salud, fueron ingresadas al Hospital General de El Progreso, tras ser auxiliadas por personas que transitaban en vehículos particulares.
Dos decesos
Minutos después de haber sido ingresadas en ese centro médico estatal, se reportó el deceso de doña Ortilia Contreras; mientras que, Rosalina Contreras falleció cuando era trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula.
Una tercera persona resultó lesionada en el incidente. Se trata de un hombre, de quien no se conoció la identidad, pero que también fue internado en el hospital de El Progreso.
De acuerdo con las estadísticas más recientes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en promedio fallecen cinco personas a diario, en el país, producto de accidentes viales.