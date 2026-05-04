Dos mujeres mueren tras sufrir accidente en motocicleta en zona de El Progreso

Yoro, Honduras.- Dos mujeres perdieron la vida después de sufrir un accidente de tránsito, la noche del domingo, en el norte del país.

El percance vial ocurrió en el sector conocido como Las Guacamayas, entre los municipios de Santa Rita y El Progreso, en el departamento de Yoro, en la carretera RN-21.

Las dos mujeres identificadas como Ortilia Contreras y Rosalina Contreras, parientes entre sí. Las dos damas viajaban en una motocicleta cuando sufrieron el accidente vial; pero se desconoce cómo se produjo el percance.