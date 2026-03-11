Dos heridos tras fuerte accidente de motocicleta en carretera hacia Olancho

Tegucigalpa, Honduras.– Dos personas resultaron gravemente heridas este miércoles -11 de marzo- tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho.

El hecho ocurrió a la altura de la aldea Palmira, donde las víctimas perdieron el control de la motocicleta en la que se conducían y terminaron estrellándose contra un muro de piedra ubicado a un costado de la carretera.

La motocicleta involucrada, de color negro y sin placas, quedó completamente destruida tras el impacto. Aunque las dos personas que viajaban en el vehículo sobrevivieron, sufrieron lesiones de gravedad.