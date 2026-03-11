Dos heridos tras fuerte accidente de motocicleta en carretera hacia Olancho

Tegucigalpa, Honduras.– Dos personas resultaron gravemente heridas este miércoles -11 de marzo- tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho.
El hecho ocurrió a la altura de la aldea Palmira, donde las víctimas perdieron el control de la motocicleta en la que se conducían y terminaron estrellándose contra un muro de piedra ubicado a un costado de la carretera.
La motocicleta involucrada, de color negro y sin placas, quedó completamente destruida tras el impacto. Aunque las dos personas que viajaban en el vehículo sobrevivieron, sufrieron lesiones de gravedad.
Las autoridades informaron que el conductor, un joven de apenas 20 años, sufrió una posible fractura en el brazo izquierdo y varias laceraciones en diferentes partes del cuerpo. La acompañante también resultó con numerosas heridas y golpes.
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar tras ser alertados por personas que presenciaron el accidente vial y brindaron atención de emergencia a los afectados.
Posteriormente, los heridos fueron trasladados al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, donde reciben atención médica. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han emitido un informe oficial sobre su estado de salud.
Las autoridades también iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar posibles responsabilidades. Asimismo, hicieron un llamado a la población a conducir con precaución.