A horas de terminar su turno, asesinan a guardia en circuito de la colonia Modelo

El crimen del celador ocurrió la madrugada de este miércoles; sus familiares no creen que el robo del teléfono haya sido el motivo de su deceso

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 14:48
A horas de terminar su turno, asesinan a guardia en circuito de la colonia Modelo

Su hijastro y otros familiares retiraron el féretro con el cuerpo de don Juan Ángel Cruz Yanes, de la morgue del Ministerio Público (MP).

 Foto: Estalin Irías

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de terminar su turno de vigilancia, Juan Ángel Cruz Yanes, de 61 años, fue asesinado en la caseta donde trabajaba como guardia de seguridad en un circuito cerrado de la colonia Modelo, al sur de la capital.

El hombre fue atacado mientras permanecía en la pequeña estructura de concreto ubicada junto al portón de acceso al circuito residencial, donde solía descansar durante las noches cuando realizaba sus labores de vigilancia.

Los rastros de sangre encontrados en el lugar indican que el agresor llegó hasta la caseta donde se encontraba Cruz Yanes y lo atacó directamente. Hasta el momento se desconocen los motivos del crimen.​​​​​​

El celador fue encontrado muerto, por los vecinos, entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana de este miércoles, tirado boca abajo, a unos pasos de la caseta de vigilancia, entre varias sillas y baldes que quedaron esparcidos, como si hubiese habido al forcejeo.

Difícil noticia

A las 5:00 de la mañana, los familiares de don Juan Cruz, residentes en el caserío Guajire, en el municipio de Lepaterique, fueron informados del infausto hecho.

Doña Walditrudis Serbellón, esposa del fallecido, Juan Ángel, contó que él la llamó por teléfono como a las 8:00 de la noche del martes y le dijo que llegaría a la casa un poco más tarde de lo habitual, porque iba a ir al mercado a comprar algo de comida para llevar para Guajire.

Cruz Yanes tomó el turno de guardia el lunes recién pasado, a las 7:00 de la mañana, ya que hacían turnos de 48 horas en conjunto con su hijastro, quien tomaría hoy la labor para que su padrastro de fuera a descansar.

Don Juan Ángel había llegado a trabajar a ese lugar en el mes de febrero del año anterior, llevado por su hijastro, luego de que el otro vigilante renunció a ese trabajo.

El sexagenario presentaba un golpe contuso en la cabeza, presuntamente propinado con una botella de vidrio que estaba quebrada y que fue encontrada junto al cuerpo. En la caseta de vigilancia estaba su billetera, pero no el teléfono de su propiedad.

Sus parientes no creen que su muerte haya sido por robarlo el aparato móvil. La Policía Nacional tiene la misión de investigar este nuevo homicidio. El cuerpo sin vida de don Juan Ángel fue retirado hoy en horas de la tarde de la morgue del Ministerio Público (MP) y luego lo trasladaron hacia su natal Guajire.

