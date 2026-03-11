A horas de terminar su turno, asesinan a guardia en circuito de la colonia Modelo

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de terminar su turno de vigilancia, Juan Ángel Cruz Yanes, de 61 años, fue asesinado en la caseta donde trabajaba como guardia de seguridad en un circuito cerrado de la colonia Modelo, al sur de la capital.

El hombre fue atacado mientras permanecía en la pequeña estructura de concreto ubicada junto al portón de acceso al circuito residencial, donde solía descansar durante las noches cuando realizaba sus labores de vigilancia.

Los rastros de sangre encontrados en el lugar indican que el agresor llegó hasta la caseta donde se encontraba Cruz Yanes y lo atacó directamente. Hasta el momento se desconocen los motivos del crimen.​​​​​​

El celador fue encontrado muerto, por los vecinos, entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana de este miércoles, tirado boca abajo, a unos pasos de la caseta de vigilancia, entre varias sillas y baldes que quedaron esparcidos, como si hubiese habido al forcejeo.