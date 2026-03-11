Joven muere tras ser atacado a balazos en Choluteca

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres que se movilizaron en una motocicleta llegaron hasta una pulpería donde se encontró la víctima. Uno de los individuos sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones.

Choluteca, Honduras.- Un joven de 21 años murió en las últimas horas luego de ser atacado a tiros en el barrio Las Colinas , en la ciudad de Choluteca, zona sur de Honduras.

Tras el ataque, familiares y vecinos se trasladaron al joven, aún con signos vitales, al Hospital General del Sur ; sin embargo, minutos después los médicos confirmaron su caída.

La víctima fue identificada como Williams Moreno Rivera , de 21 años. Según confirmó la Policía Nacional, el joven había sido capturado hace aproximadamente un año por su presunta vinculación con el delito de tráfico de drogas.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas las indagaciones para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables.

Las autoridades no descartan que el homicidio esté relacionado con el proceso judicial que enfrentaba Moreno Rivera, quien presuntamente se encontraba bajo medidas cautelares distintas a la prisión.