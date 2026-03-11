  1. Inicio
Joven muere tras ser atacado a balazos en Choluteca

La víctima, aún con vida, fue llevada a la sala de emergencia del Hospital General del Sur, donde minutos después se reportó su muerte debido a las heridas

  11 de marzo de 2026
La víctima fue atacada por sicarios en las afueras de una pulpería del barrio Las Colinas de Choluteca.

 Foto: Cortesía.

Choluteca, Honduras.- Un joven de 21 años murió en las últimas horas luego de ser atacado a tiros en el barrio Las Colinas, en la ciudad de Choluteca, zona sur de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres que se movilizaron en una motocicleta llegaron hasta una pulpería donde se encontró la víctima. Uno de los individuos sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones.

Tras el ataque, familiares y vecinos se trasladaron al joven, aún con signos vitales, al Hospital General del Sur ; sin embargo, minutos después los médicos confirmaron su caída.

La víctima fue identificada como Williams Moreno Rivera , de 21 años. Según confirmó la Policía Nacional, el joven había sido capturado hace aproximadamente un año por su presunta vinculación con el delito de tráfico de drogas.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas las indagaciones para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables.

Las autoridades no descartan que el homicidio esté relacionado con el proceso judicial que enfrentaba Moreno Rivera, quien presuntamente se encontraba bajo medidas cautelares distintas a la prisión.

De acuerdo con el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), al menos 271 personas han perdido la vida de forma violenta en el país entre el 1 de enero y el 16 de febrero de 2026.

