Detienen a hombre que agredió a su pareja en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.– Un joven fue capturado este miércoles 28 de enero luego de presuntamente dispararle en el rostro a su compañera de hogar en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

La detención se llevó a cabo en el barrio Barandillas, luego de qué vecinos que escucharon una fuerte confrontación y estos alertaran a las autoridades.

Durante el operativo, agentes policiales pusieron bajo resguardo a cuatro menores de edad que se encontraban en la vivienda y que, según información preliminar, serían hijos de la pareja involucrada.