Detienen a hombre que agredió a su pareja en San Pedro Sula

El detenido fue trasladado, con el pantalón lleno de sangre y sin camisa, hasta las instancias correspondientes para someterlo a un proceso legal

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 16:43
Agentes policiales pusieron bajo resguardo a cuatro menores de edad que se encontraban en la vivienda.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.– Un joven fue capturado este miércoles 28 de enero luego de presuntamente dispararle en el rostro a su compañera de hogar en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

La detención se llevó a cabo en el barrio Barandillas, luego de qué vecinos que escucharon una fuerte confrontación y estos alertaran a las autoridades.

Durante el operativo, agentes policiales pusieron bajo resguardo a cuatro menores de edad que se encontraban en la vivienda y que, según información preliminar, serían hijos de la pareja involucrada.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada, sin embargo, vecinos la describieron como una mujer joven.

La mujer fue trasladada de emergencia a un centro asistencial. De acuerdo con testimonios de los presentes, presentaba una herida de bala en el rostro, específicamente en uno de los pómulos.

La vivienda donde ocurrió el hecho quedó con múltiples rastros de sangre, por lo que agentes policiales acordonaron el área y resguardaron todos los accesos para realizar la recolección de indicios.

El presunto atacante fue trasladado a las instancias correspondientes, sin camisa y con el pantalón manchado de sangre, para continuar con el proceso legal.

Las autoridades no han brindado mayor información sobre la situación legal del detenido ni sobre el destino de los cuatro menores que permanecen bajo protección. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan detalles adicionales conforme avancen las investigaciones.

