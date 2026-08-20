Dictan prisión preventiva para "El Diablo" por homicidio en Olanchito

San Pedro Sula, Honduras.- El Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para Jesús Daniel Trochez, conocido como "El Diablo" por su crimen de haber matado a un hombre en un asalto en Olanchito, Yoro. Trochez es acusado de dos homicidios en perjuicio de Luis Antonio Martínez Soto y Roberto Gerardo Chavarría Fúnez, este último ocurrido el pasado 10 de agosto en un atraco en un mercadito en la colonia Murillo Soto en Olanchito.

De igual forma, se le imputa por tentativa de homicidio en su grado de ejecución de tentativa contra Mario Ramiro Reyes Peña; robo agravado e intimidación. Trochez fue capturado el pasado 14 de agosto en un hotel de Olanchito. Cabe resaltar que esta no fue su primera detención, ya que anteriormente fue arrestado en La Ceiba (Atlántida) y también en la "Ciudad Cívica". Sin embargo, ha sostenido que es inocente y asegura que se dedica a trabajar como mecánico automotriz.

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