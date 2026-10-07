Dictan prisión preventiva para Boris Lara, cineasta acusado de abuso sexual

Tegucigalpa, Honduras.- Tras concluir la audiencia inicial, el Juzgado de Letras en Tela del departamento de Atlántida dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para el cineasta hondureño Boris Orlando Lara Zelaya, quien es acusado por el delito de violación en contra de una joven. Lara, de 52 años, enfrenta una acusación por parte de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer al ser denunciado por una joven que lo señala de haberla abusado en un hotel en Tela. La víctima conoció al cineasta cuando ella realizaba su práctica profesional en un cine de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Lara la invitó a trasladarse hacia Tela para que trabajara con él como asistente de cámara.

La joven aceptó la oferta como una oportunidad de ganar experiencia laboral. Sin embargo, de acuerdo a la denuncia, Lara llevó a la denunciante hacia la habitación de hotel de esta y, estando ahí, comenzó a abusarla mientras la joven se oponía. Meses atrás, específicamente el 13 de marzo de este año, la víctima expuso públicamente en sus redes sociales que estos hechos ocurrieron en octubre de 2023. Detalló que Lara trancó la puerta de la habitación para cometer el delito sexual. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, expresó que su decisión de exponer su caso surgió debido al retardo con el que actuaba la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).