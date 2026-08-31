Encuentran sin vida a un hombre con aparentes signos de abuso sexual en Cantarranas

Cantarranas, Francisco Morazán.- Un hombre fue encontrado sin vida en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán, en un hecho que ya es investigado por las autoridades debido a indicios que apuntarían a un posible abuso sexual.
De acuerdo con información preliminar, desconocidos habrían privado de libertad a la víctima antes de trasladarla hasta el sector conocido como El Vado, en las cercanías del río Choluteca, donde posteriormente perdió la vida con varios impactos de bala en su cabeza.
Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de la víctima. De manera preliminar, se informó que se trata de un hombre de entre 40 y 50 años de edad.
Las primeras indagaciones también señalan que el hombre habría sufrido una agresión sexual antes de que los responsables le dispararan en múltiples ocasiones. Sin embargo, las autoridades aún no confirman oficialmente esta versión, a la espera de los resultados de las investigaciones y los análisis forenses.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena para facilitar el trabajo de los equipos de investigación. Asimismo, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias que podrían contribuir al esclarecimiento del caso.
Emergencia nacional
Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), Honduras registra 1,461 homicidios entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2026, un promedio de 6 a 7 muertes violentas diarias.
Francisco Morazán y Cortés concentran la mayor cantidad de casos, con 223 y 215 homicidios, respectivamente. El 75 % de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego y más de la mitad de las víctimas tenían entre 22 y 39 años.