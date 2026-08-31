Encuentran sin vida a un hombre con aparentes signos de abuso sexual en Cantarranas

Cantarranas, Francisco Morazán.- Un hombre fue encontrado sin vida en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán, en un hecho que ya es investigado por las autoridades debido a indicios que apuntarían a un posible abuso sexual.

De acuerdo con información preliminar, desconocidos habrían privado de libertad a la víctima antes de trasladarla hasta el sector conocido como El Vado, en las cercanías del río Choluteca, donde posteriormente perdió la vida con varios impactos de bala en su cabeza.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de la víctima. De manera preliminar, se informó que se trata de un hombre de entre 40 y 50 años de edad.