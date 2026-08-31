Dos jóvenes mueren tras ataque armado en la colonia Venecia de Choluteca

Choluteca, Honduras.- Dos jóvenes fueron asesinados a balazos este domingo 30 de agosto en la colonia Venecia de Choluteca, en el sur de Honduras. De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron atacadas con arma de fuego y quedaron sin vida a la par de una motocicleta en la que se transportaban. Hasta el momento, las autoridades no han establecido la identidad de los fallecidos, quienes permanecen como desconocidos a la espera del procedimiento correspondiente por parte de Medicina Legal.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el lugar y comenzar las investigaciones orientadas a determinar el móvil del doble crimen y localizar a los responsables.

Cifras

Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), Honduras registra 1,461 homicidios entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2026, un promedio de 6 a 7 muertes violentas diarias. Francisco Morazán y Cortés concentran la mayor cantidad de casos, con 223 y 215 homicidios, respectivamente. El 75 % de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego y más de la mitad de las víctimas tenían entre 22 y 39 años. Estos datos se suman a los compartidos por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), quienes aseguraron que, hasta agosto de 2026, 117 niñas y niños menores de 18 años perdieron la vida de manera violenta en Honduras. La cifra significa que, durante ese período, cada 43 horas y media perdió la vida violentamente un menor de edad en el país. Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez y directora de Protección de Niñez y Adolescencia del Conadeh, calificó la situación como una emergencia y pidió fortalecer las acciones estatales destinadas a prevenir la violencia en el país.