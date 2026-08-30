Estudiante de Periodismo muere por accidente de tránsito en Alubarén

Tegucigalpa, Honduras.- Un estudiante de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) perdió la vida luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Alubarén, Francisco Morazán. El joven fue identificado como Christian Isaías Mendoza Pérez, de 24 años de edad y originario de la aldea El Común de Alubarén. Realizaba su práctica profesional en la Secretaría de Seguridad, asignado asignado a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC). También era hijo del agente José Isaías Mendoza Hernández. De acuerdo a información del portal La Puerta al Sur, el pasado viernes 28 de agosto Christian Isaías se conducía en su motocicleta desde Alubarén hacia Tegucigalpa, accidentándose en la carretera CA-5 a la altura del municipio de Sabanagrande.

El joven fue llevado a un centro asistencial para ser atendido de emergencia, pero falleció ante la gravedad de las heridas.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero auxiliar Christian Isaías Mendoza Pérez. Nuestras más sinceras condolencias y resignación a sus familiares. Descanse en paz", escribió la Secretaría de Seguridad en un comunicado de duelo.



Mendoza Pérez estaba cerca alzar su título universitario en las graduaciones programadas para septiembre, lo cual ha conmocionado a la comunidad estudiantil.